600 meter lange smokkeltunnel onder grens Mexico-VS blootgelegd, 30 miljoen dollar aan drugs in beslag genomen mvdb

01 april 2020

12u35

Bron: AP 2 Drugsbendes hebben vermoedelijk maandenlang een 610 meter lange tunnel gebruikt om drugs te smokkelen tussen het Mexicaanse Tijuana en het Californische San Diego. Amerikaanse agenten hebben uit de uiterst gesofisticeerde tunnel voor meer dan 30 miljoen dollar (27,4 miljoen euro) aan verdovende middelen gehaald, maakten de autoriteiten dinsdag bekend.

De tunnel met een gemiddelde diepte van 9,5 meter was uitgerust met ventilatie, verlichting en had zelfs spoorrails. De tunnelkoker had volgens de San Diego Tunnel Task Force een breedte van 0,9 meter. De kartels hebben wellicht maandenlang ongestoord aanzienlijke hoeveelheden naar het Amerikaanse afzetgebied kunnen sturen. Begin- en eindpunt waren twee pakhuizen in industrieel gebied aan ieders kant van de grens. De ontdekking dateert al van 19 maart, maar is bijna twee weken lang stilgehouden. Tot nu toe is niemand opgepakt.



De speurders namen in totaal 590 kilo cocaïne, 39 kilo methamfetamine, 7,7 kilo heroïne, 1,3 ton marihuana en meer dan twee kilo fentanyl in beslag. Experts schatten de totale straatwaarde op meer dan 30 miljoen dollar. Nooit eerder zijn vijf verschillende drugssoorten uit een en dezelfde tunnel gehaald.

De ontdekking van de tunnel is slecht nieuws voor de regering-Trump. De Amerikaanse president wil met de verdere bouw van grensmuren- en hekken tussen de VS en Mexico de drugscriminaliteit een halt toeroepen. Toch staat het Amerikaanse overheidsapparaat tamelijk machteloos tegen tunnels en lijken grensmuren geen adequaat middel in de strijd tegen narcotica.

Illegale tunnels tussen Mexico en Californië zijn verre van een nieuw fenomeen. De ontdekking van de grootste smokkeltunnel tot nog toe dateert nog maar van eind januari. Speurders legden toen een tunnel van liefst 1,3 km bloot, die eveneens vanuit Tijuana vertrok. “Het vernuft waarmee de tunnel werd aangelegd, toont over welke vastberadenheid en financiële middelen Mexicaanse drugskartels beschikken”, verklaarde een woordvoerder van de antidrugseenheid DEA toen. De ontdekking leidde toen niet tot arrestaties.

Eind- en startpunt van de smokkeltunnel waren twee pakhuizen. De tunnel vertrok in een pand in Tijuana en eindigde in een magazijn in Otay Mesa, een industrieel gebied in San Diego (Californië).



