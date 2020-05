600 medewerkers Nederlands slachthuis in quarantaine na corona-uitbraak mvdb - svme - rle

22 mei 2020

15u45

Bron: AD - ANP -Belga 178 update Zeker 600 medewerkers van een slachthuis in het oosten van Nederland moeten twee weken in quarantaine. S lachthuis Vion te Groenlo, gelegen in de provincie Gelderland, sloot donderdag nadat 45 medewerkers besmet bleken met het coronavirus. Ook in de Franse regio Bretagne moest een slachterij meteen dicht, 109 van de 808 medewerkers liepen een besmetting op.

De verplichte quarantaine voor de medewerkers van Vion is een besluit dat de Veiligheidsregio nam na overleg met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Die had 212 personeelsleden getest op het virus, waarvan er 45 daadwerkelijke besmet bleken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had donderdag al beslist om zijn dierenartsen uit slachterij Vion weg te halen. “Wij hebben onze personeelsleden ter plaatse gevraagd om het werk neer te leggen”, verklaarde een NVWA-woordvoerster aan persagentschap ANP. “Zij zijn daar om toe te zien op de naleving van regels omtrent dierenwelzijn en voedselveiligheid. Als zij niet aanwezig zijn, kan er niet geslacht worden en ligt het bedrijf dus stil.”

Je kunt wel met een protocolletje wapperen, maar dat is te weinig. Er is al een personeelslid aan corona overleden, en in het westen ligt iemand in coma John Klijn van vakbond FNV

Sector draait op arbeidsmigranten en flexwerkers

De vleessector draait grotendeels op arbeidsmigranten en flexwerkers, die vaak dichtbij elkaar wonen en in groepen naar het werk gaan. “Het gaat in veel gevallen om Roemeense arbeidsmigranten die in grote groepen bij elkaar wonen, hutjemutje (dicht op elkaar, red.)”, zegt John Klijn van vakbond FNV. “Daarna gaan ze samen in busjes naar het werk, en in het slachthuis zelf is het ook moeilijk om afstand te houden.” Volgens de FNV doet de sector te weinig om besmettingen te voorkomen. “Je kunt wel met een protocolletje wapperen, maar dat is te weinig. In Boxtel (Noord-Brabant) is er al een personeelslid aan corona overleden, en in het westen ligt er iemand in coma.”

De christelijke vakbond CNV wil dat bedrijven in de vleessector hun productie tijdelijk verlagen, omdat de huidige situatie niet veilig genoeg is.

In een reactie op het nieuws zegt directievoorzitter Ronald Lotgerink van Vion Food Group dat de gezondheid van de 12.000 werknemers vooropstaat, maar toch verrast te zijn door de besmetting. Volgens een woordvoerder heeft het bedrijf sinds de uitbraak van de coronacrisis alle nodige maatregelen heeft genomen om verspreiding te voorkomen: er is 1,5 meter ruimte tussen werknemers, er zijn plastic schermen en pauzes vinden op verschillende tijdstippen plaats.

Als Vion en als sector moeten we hier snel van leren, waar nodig ons gedrag aanpassen en dat met elkaar delen Directievoorzitter Ronald Lotgerink van Vion Food Group

“Dit is voor ons een nieuwe situatie als gevolg van het circuleren van het coronavirus in de grensregio. Als Vion en als sector moeten we hier snel van leren, waar nodig ons gedrag aanpassen en dat met elkaar delen”, aldus Lotgerink. De vleesproductie van het voedselconcern wordt tijdelijk naar andere vestigingen van Vion in Nederland verplaatst. Eerder moest het bedrijf in Duitsland al een slachterij sluiten vanwege een corona-uitbraak.

Twee weken geleden moest een grote groep Oost-Europeanen waarvan de meeste werken bij een Vion-slachthuis in Scherpenzeel (Gelderland) ook al in quarantaine omdat ze besmet waren met het coronavirus. De werknemers moesten tijdelijk intrek nemen op een passagiersschip in het nabijgelegen Arnhem. Overheidsinstanties meldden dat de coronabesmettingen in Scherpenzeel niet aantoonbaar veroorzaakt zijn op de werkvloer.

Wereldwijd probleem

Internationaal worden bij slachterijen veel besmettingen geconstateerd. Behalve in Nederland dook het virus ook op bij vleesverwerkingsbedrijven in Spanje, Duitsland, Australië, Argentinië, de Verenigde Staten en Brazilië.

Ook in Frankrijk zijn in slachthuizen over het hele land coronabesmettingen vastgesteld. De zwaarste uitbraak tot nu toe is opgetekend in een slachterij van vleeswerker Kermené in de plaats Quemper-Guézennec in Bretagne. 109 van de 808 medewerkers testten positief. Het abattoir moest woensdag onmiddellijk de deuren sluiten. Ook daar gaan de besmette medewerkers twee weken in quarantaine. Ze moeten mondkapjes dragen en meerdere tests ondergaan.

