60 vluchten geschrapt sinds start 72 urenstaking bij Germanwings

30 december 2019

12u03

Bron: Belga 1 Het cabinepersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij Germanwings, een dochteronderneming van Lufthansa, is om middernacht gestart met een 72 urenstaking, die tot Nieuwjaar duurt en gevolgen kan hebben voor 180 vluchten. De inzet is een hoger loon voor het personeel. Vandaag, op de eerste dag van de actie, werden 60 vluchten geannuleerd.

Germanwings voert ook vluchten uit voor Eurowings, een andere dochteronderneming van Lufthansa. Zo zijn ongeveer 30 van de 140 vliegtuigen van de vloot van Eurowings in handen van Germanwings.

Volgens een woordvoerder zullen ongeveer 15 procent van de vluchten van Eurowings beïnvloed worden door de staking. “Van de 1.200 geplande vluchten zullen er tijdens de staking 1.000 vertrekken”, klinkt het.

Maandag werden vooral binnenlandse vluchten getroffen door de stakingsactie. Vooral op de luchthaven Keulen/Bonn was er hinder, maar ook in Berlijn (Tegel), Düsseldorf, München en andere steden in Duitsland werd de staking gevoeld. Op de grootste luchthaven van het land, Frankfurt, was er geen hinder.