60 procent van matrozen op Amerikaans marineschip hebben antistoffen tegen coronavirus

08 juni 2020

20u29

Bron: Reuters 3 Een onderzoek van de Amerikaanse marine naar de verspreiding van het coronavirus aan boord van het vliegdekschip Theodore Roosevelt, dat eerder dit jaar zwaar getroffen werd, wijst uit dat zo’n 60 procent van de opvarenden immuniteit tegen het virus hebben opgebouwd. Dat meldt Reuters vandaag op basis van informatie twee Amerikaanse diplomaten.

In april begonnen de Amerikaanse marine en de Centers for Disease Controle and Prevention (CDC) met de afname van tests om antilichamen op te sporen die in het lichaam aanwezig zijn als reactie van het immuunsysteem op de aanwezigheid van het coronavirus.

In april testten meer dan 1.100 opvarenden van het schip positief voor het virus. Eén matroos overleed aan het coronavirus. Verscheidene anderen belandden in het ziekenhuis. De meeste besmette matrozen vertoonden echter geen symptomen.



De verspreiding van het virus leidde tot een reeks gebeurtenissen waarbij Brett Crozier, de kapitein van het schip, uiteindelijk uit zijn functie ontheven werd, nadat een brief uitlekte waarin hij bij zijn oversten aandrong op strengere maatregelen om zijn bemanning te beschermen.

Volgens de bronnen van Reuters, die getuigden op voorwaarde van anonimiteit, namen ongeveer 400 vrijwilligers deel aan de tests. Dat is minder dan de verhoopte 1.000 deelnemers, maar voldoende om statistische relevante data te verwerven over de verspreiding van het virus op een van de grootste oorlogsschepen ter wereld. De Roosevelt heeft immers zo’n 4.800 mensen aan boord.