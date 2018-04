60 lopers wagen zich aan barre marathon op de Noordpool Delphine Vandenabeele

17 april 2018

19u05

Bron: VTM Nieuws 0 Op de Noordpool vond afgelopen weekend de Noordpoolmarathon plaats. Bij -33 graden liepen zestig deelnemers de volledige 42 km.

Zestig atleten uit meer dan twintig landen namen zondag deel aan de jaarlijkse marathon op Camp Barneo, het Noordpoolkamp, dat op 49 kilometer van de top van de wereld ligt. Dat deden ze bij de koude temperaturen van -33 graden.

Bij de mannen won de Griekse atleet Argyrios Papathanasopoulos, die het nochtans niet gewoon is om in de koude te lopen. Hij liep de marathon in 4:34:36.