60-jarige piloot sterft na crash tijdens airshow in Polen

15 juni 2019

Op een airshow in het Poolse Plock is een Duitse piloot om het leven gekomen bij een crash. De man van zestig verloor de controle over zijn vliegtuigje, en crashte uiteindelijk in het water. De airshow is meteen stilgelegd, het lichaam en het wrak zijn intussen geborgen.