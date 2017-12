60 jaar cel voor arts Olympisch turnteam VS wegens kinderporno Redactie

02u22

Larry Nasser in de rechtbank. De voormalige teamarts van het Olympische turnteam in de Verenigde Staten is veroordeeld tot 60 jaar cel. Larry Nasser (54) verdwijnt achter de tralies vanwege kinderporno.

Nasser misbruikte niet alleen minderjarigen: hij is in totaal door meer dan 140 vrouwen en meisjes beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij penetreerde onder meer vrouwen in zijn behandelkamer met zijn vingers onder het mom van 'medisch onderzoek'. Onder zijn slachtoffers zijn ook meerdere turnsters van de 'Fierce Five', het team dat de gouden plak won tijdens de Olympische Spelen in 2012.

De voormalige arts was ook in het bezit van kinderporno en bekende dat hij bewijs heeft verborgen en vernietigd tijdens een politieonderzoek naar zijn illegale praktijken in 2016. Nasser werd veroordeeld vanwege het bezit van kinderporno. Tegen hem lopen nog meerdere aanklachten wegens het seksueel misbruik.

Nasser was arts van het Amerikaanse Olympische turnteam tijdens vier edities van de Olympische Spelen. Ook werkte hij op Michigan State University als dokter van zowel het vrouwelijke roei- als turnteam van de universiteit.