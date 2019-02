60 deserteurs na dodelijke grensconflicten Venezuela: VS zullen actie ondernemen tegen “uitschot van Maduro” kg tvc lva

24 februari 2019

02u05

Bron: Belga, ANP, BBC, CNN, NTN24 Venezuela 3 Bij confrontaties over de levering van hulpgoederen voor de Venezolaanse bevolking zijn aan de grens met Brazilië zeker drie personen, onder wie een 14-jarige jongen, om het leven gekomen, d at zegt een mensenrechtenorganisatie. De grens met Brazilië werd op bevel van de Venezolaanse president Nicolas Maduro afgesloten. Het regime wil niet dat er humanitaire hulp het land binnenkomt. Aan de grens vonden de hele dag schermutselingen plaats. Hetzelfde speelt zich af aan de grens met Colombia. Daar vielen zaterdag minstens 285 gewonden. De VS veroordeelt het geweld scherp en zegt actie te gaan ondernemen. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido roept de internationale gemeenschap op om “alle mogelijkheden” te overwegen tegen Maduro.

De drie dodelijke slachtoffers werden in de Venezolaanse grensstad Santa Elena de Uairén getroffen door kogels, bericht de Braziliaanse nieuwssite G1, die een Venezolaanse arts citeert. Dertien anderen raakten gewond en werden voor behandeling naar Brazilië gebracht. De informatie kan niet door onafhankelijke bronnen bevestigd worden.

Vrijdag al vielen er aan de Venezolaanse kant van de grens met Brazilië twee doden bij confrontaties met Venezolaanse soldaten. De omstreden Venezolaanse president liet donderdagavond de grens met Brazilië sluiten. Maduro, die de goederen een paard van Troje noemt, met de bedoeling zijn macht te ondermijnen, wou vermijden dat van daaruit hulpgoederen het land zouden binnenraken. De verbindingsweg tussen Santa Elena de Uairén en de Braziliaanse grensstad Pacaraima is sindsdien geblokkeerd.

Zaterdagnamiddag kwam het aan de grens tot geweld toen actievoerders en vrachtwagens probeerden om de militaire blokkade te doorbreken, bericht G1. De actievoerders raakten aan de Braziliaanse kant van de grens slaags met Venezolaanse soldaten. Actievoerders staken een gebouw in brand dat gebruikt werd door soldaten van Maduro. De militairen riposteerden met traangas.

285 gewonden aan Colombiaanse grens

Volgens de regering in Bogota in Colombia zijn er 285 gewonden gevallen door “de gewelddadige en disproportionele repressie” van de Venezolaanse regering. De regering-Maduro sloot ook daar de grens om te beletten dat er humanitaire hulp het land binnenkomt. Het gaat om tientallen ton voeding en geneesmiddelen die zijn gestuurd door de Verenigde Staten en die opgeslagen liggen in de Colombiaanse stad Cucuta.

“Deze vreedzame en humanitaire actie is afgebroken door het regime van usurpator Maduro, met een gewelddadige en disproportionele repressie”, zegt de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Holmes Trujillo. Onder de gewonden zijn er volgens hem 255 Venezolanen en 30 Colombianen.

Volgens het regime probeert de zelfverklaarde Venezolaanse interimpresident en oppositieleider Juan Guaido met de hulpleveringen een buitenlandse militaire operatie en de val van Maduro voor te bereiden.

Juan Guaido overschreed vrijdag al de grens. Hij riep de Venezolaanse veiligheidstroepen aan de grensovergangen op, zich aan de “juiste kant van de geschiedenis” te plaatsen en de hulpgoederen door te laten.

De Colombiaanse president Ivan Duque eiste op zijn beurt de vrije invoer van humanitaire hulpgoederen naar Venezuela. De blokkering van de hulp is een “aanslag” op de mensenrechten, zo stelde Duque in de grensstad Cucuta op een gezamenlijke persconferentie met Guaido.

Vrachtwagens in brand

Toen de eerste vrachtwagen met humanitaire hulp het land dan toch binnen kon komen via de grens met Brazilië, reageerde oppositieleider Guaido euforisch. “Aandacht voor Venezuela: We kondigen officieel aan dat de eerste zending humanitaire hulp onze grens met Brazilië is binnengekomen. Dit is een geweldige prestatie, Venezuela!”, aldus Guaido op Twitter.

Later stak de Venezolaanse politie drie vrachtwagens met humanitaire hulp vanuit Colombia in brand. Ze brandden volledig uit. De trucks met voedsel en geneesmiddelen aan boord hadden de grens overgestoken en waren op weg naar de stad Urena.

Deserteurs

Zestig leden van de Venezolaanse veiligheidsdiensten liepen zaterdag over naar Colombia. Dat zeggen de Colombiaanse migratiediensten.

“Zestig leden van verschillende legermachten zijn de dictatuur van Maduro ontvlucht via de departementen Norte de Santander en Arauca”, zeggen de migratiediensten in een persbericht.

Ze gebruikten vooral de voetgangersbrug ‘Puente Internacional Simon Bolivar’ om naar Colombia te vluchten. Ook via een andere brug in Tienditas gingen ze de grens over. Op Twitter verscheen een filmpje van het moment waarop een militair deserteert. Hij wordt onder luid gejuich en met open armen ontvangen door de Colombianen aan de grens. Iemand schreeuwt het uit: “Libertad”, “vrijheid”.

CNN sprak ook even met een lid van de Venezolaanse Guardia Nacional Bolivariana net nadat hij de brug naar Colombia was overgestoken. De man, zichtbaar geëmotioneerd, wordt toegejuicht door omstaanders. De CNN-journalist heet hem welkom en vraagt hem of hij zich goed voelt. Hij knikt maar geeft verder geen commentaar.

Vannacht verscheen er ook een filmpje met vier sergeanten van de Guardia Nacional die zich nu in Colombia bevinden. “Wij erkennen niet langer Maduro als president, maar wel de interimpresident Guaido. We doen dit voor onze familie en het Venezolaanse volk”, luidt het. De militair verwijst ook naar de amnestie die Guaido eerder garandeerde voor deserteurs.

Er zijn in totaal vier bruggen die Venezuela, vanuit de westelijke staat Tachira, met de Colombiaanse staat Cucuta verbinden. Eén van de bruggen is sinds begin februari geblokkeerd met containers die het Venezolaanse leger heeft geïnstalleerd. Tientallen personen wilden vandaag nog een van de bruggen oversteken, maar ze werden met traangas uiteengedreven door het Venezolaanse leger.

VS gaat actie ondernemen tegen “uitschot van Maduro”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft in een reeks tweets het geweld tegen de burgerbevolking in Venezuela scherp veroordeeld. “De VS veroordeelt de aanvallen op burgers in Venezuela die uitgevoerd zijn door het uitschot van Maduro”, aldus de minister van Buitenlandse Zaken. “Deze aanvallen leiden tot doden en gewonden”, twitterde hij. Hij betuigde zijn medeleven met de families van de slachtoffers van deze “misdaden”.

De VS gaat actie ondernemen “tegen zij die zich verzetten tegen het vreedzame herstel van de democratie in Venezuela”. luidde het.

“Welke zieke tiran houdt voedsel tegen voor zijn hongerige bevolking”, schrijft hij. De tweets zijn vergezeld van beelden van oproer aan de Venezolaanse grens.

“Alle mogelijkheden overwegen”

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido roept de internationale gemeenschap op om “alle mogelijkheden” te overwegen tegen president Nicolas Maduro.

“We vragen u alle mogelijkheden te overwegen”, zei Guaido op een persconferentie in de Colombiaanse grensstad Cúcuta. Guaido heeft zichzelf uitgeroepen tot interimpresident en is daarin gevolgd door een vijftigtal landen.

“We zullen niet rusten tot we vrijheid hebben in Venezuela”, zei de voorzitter van het Venezolaanse parlement, waarin de oppositie tegen Maduro de meerderheid heeft. De oppositie meent dat Maduro, die aan de macht kwam in 2013, frauduleus herkozen is.

Guaido, die vrijdag naar Colombia reisde ondanks een gerechtelijk verbod om het land te verlaten, zei ook dat hij zal deelnemen aan de vergadering van de Groep van Lima, waar ook de vicepresident van de VS, Mike Pence, wordt verwacht. De Groep van Lima is opgericht in 2017, toen Venezuela geteisterd werd door gewelddadige betogingen. De Groep van Lima bestaat uit veertien Latijns-Amerikaanse landen.

Maduro verbreekt diplomatieke relaties met Colombia

Maduro verbrak zaterdag de diplomatieke relaties met Colombia. Dat kondigde hij in een toespraak voor aanhangers in de hoofdstad Caracas aan. De Colombiaanse ambassadeur en consuls krijgen 24 uur om Venezuela te verlaten, luidde het. “Maduro kan geen onbestaande relaties verbreken”, reageerde Colombia. Het zal uit veiligheidsoverwegingen zijn diplomaten wel terugroepen.

Schip met hulpgoederen uit Puerto Rico maakt rechtsomkeer

De Venezolaanse marine heeft ermee gedreigd om te schieten op een schip dat vertrokken was uit Puerto Rico, een territorium van de Verenigde Staten, met hulpgoederen aan boord. Dat zegt de gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello. Het schip maakte rechtsomkeer.

“Deze bedreiging is een ernstig schending van een humanitaire missie van Amerikaanse burgers. Dit is onaanvaardbaar en onwaardig”, zei Rossello, die de regering van de VS inlichtte. “We houden contact om te kijken welke stappen we nu gaan nemen.”

In oktober sloot Rossello een akkoord met de Venezolaanse oppositie. Puerto Rico was bereid om gastheer te zijn voor eventuele onderhandelingen over “een ordelijke transitie” in Venezuela.

Betoging in Brussel

In Brussel hebben een honderdtal mensen deze namiddag betoogd tegen het regime van Maduro. Ze steunen opposant Juan Gaidó en roepen de internationale gemeenschap op hem te erkennen als president.



De manifestanten in Brussel verzamelden eerst voor een betoging op het Vrijheidsplein en vertrokken vervolgens naar de Amerikaanse ambassade. Ze zwaaiden met Venezolaanse vlaggen en riepen leuzen tegen de "dictatuur" van Maduro en om op te roepen tot vrije verkiezingen in Venezuela. Volgens de Brusselse politie verliep de betoging zonder incidenten.

