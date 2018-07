60.000 Afghaanse studenten niet naar school na dreigementen taliban Redactie

14 juli 2018

15u58

Bron: Belga 1 De leerlingen van 103 scholen in de centraal gelegen Afghaanse provincie Logar moesten vandaag noodgedwongen thuisblijven. Hun scholen bleven gesloten omdat hun leerkrachten bedreigingen kregen van de taliban.

In provinciehoofdstad Pol-e Alam bleven volgens Abdul Wakil Kaliwal, het hoofd van het departement Onderwijs van Logar, meer dan 60 scholen dicht. In het door de taliban gecontroleerde district Mohamad Agha waren er dat een veertigtal. Zo'n 60.000 studenten konden hierdoor niet naar school.

Staatsambtenaren zeggen dat taliban-militanten zijn begonnen met het bedreigen van leraren, in een poging hen thuis te doen blijven nadat de islamitische beweging bij recente militaire operaties in Logar veel strijders zag sneuvelen.

Aanhoudend geweld

In de zuidelijke provincie Helmand zijn 123 scholen al tien jaar gesloten wegens het aanhoudende geweld. Meer dan 600.000 studenten worden hierdoor getroffen. De voornaamste redenen daarvoor zijn corruptie, de aanhoudende oproer en de terughoudendheid van de lokale bewoners, volgens Dawood Safari, het hoofd van het onderwijs in Helmand.

In Takhar, een provincie in het noordoosten van het land, hebben de taliban sinds mei een dertigtal scholen gesloten. Zo'n 11.000 studenten hadden daardoor geen toegang tot onderwijs.

In heel Afghanistan kunnen minstens 3,7 miljoen kinderen van 7 tot 17 jaar niet naar school gaan, becijferde VN-Kinderrechtenorganisatie Unicef in een rapport dat werd gepubliceerd in mei.