6 pistolen en 300 dumdumkogels gestolen uit kantoor Zweedse premier

15 november 2019

Bron: Dagens Juridik 1 De veiligheidsdiensten in Stockholm zijn in verlegenheid gebracht door de opmerkelijke diefstal van zes pistolen en 300 dumdumkogels uit het gebouw waar de Zweedse premier Stefan Löfven kantoor houdt. De krant Dagens Juridik bracht de zaak gisteren naar buiten.

Hun bron stelt dat de diefstal koste wat kost stil moest gehouden worden. De zes pistolen van het type Glock-17 en de driehonderd dumdumkogels (kogels die uitzetten bij het treffen van het lichaam, red.) lagen in het Rosenbad-kantoorgebouw opgeslagen als beschermingsmaatregel. In geval van een zwaar veiligheidsincident zoals een terreurdreiging of een gijzeling konden de vuurwapens worden uitgedeeld aan de beveiligers.



Het gebouw in het centrum van de Zweedse hoofdstad onderging recent verbouwingswerken. Het is nog niet duidelijk wanneer de wapens en munitie precies zijn verdwenen. Een woordvoerster van de politie bevestigt dat op 25 oktober een onderzoek is opgestart. Privébedrijf Securitas staat in voor de bewaking van de regeringszetel en zag die dag zich genoodzaakt om de diefstal door te geven aan de politie.



“Een of meerdere onbekenden moeten tot in de wapenkamer zijn geraakt en de wapens en munitie hebben meegenomen. Hoe dat is gelukt, weet niemand”, stelt de bron van Dagens Juridik nog.



Het uit 1902 daterende gebouw ligt aan de Norrström-rivier en huist ook het kabinet van de Zweedse justitieminister. Noch justitie, noch een regeringswoordvoerder willen meer kwijt over de zaak.