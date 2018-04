6 op de 10 Amerikaanse tieners zijn bang voor schietpartij op school HA

24 april 2018

09u37

Bron: IPS 0 Zes op de tien Amerikaanse tieners zijn bang voor een schietpartij op de eigen school. Dat is het gevolg van de aanhoudende epidemie van schietpartijen op scholen in de VS.

57 procent van de 13- tot 17-jarigen zegt te vrezen dat er een schietpartij op de eigen school kan plaatsvinden, stelde het Pew-onderzoekscentrum vast bij een enquête. Een kwart van de tieners zegt zelfs zeer bezorgd te zijn.

Bij de ouders van tieners is de bezorgdheid even groot: 63 procent vreest dat een schietpartij op de school van hun kind kan plaatsvinden.

Meisjes en moeders zijn bezorgder dan jongens en vaders. Blanke tieners en ouders zijn minder bezorgd dan zwarte of latino-tieners en ouders. De bezorgdheid bij de ouders neemt ook toe naarmate het inkomen daalt.

Meer dan 190 schietpartijen

De opinie van de tieners werd ook gevraagd over mogelijke maatregelen om schietpartijen op scholen te voorkomen. Wie mentale problemen heeft, zou geen wapens mogen kopen, en de screening op geestelijke gezondheid moet strenger, vindt 86 procent van de ondervraagden. Acht op de tieners vinden ook metaaldetectoren in scholen een goede maatregel en twee derde wil een verbod op aanvalswapens.

In de VS gebeuren veel schietpartijen op scholen. Sinds 2000 vonden er meer dan 190 plaats. Vaak is het aantal slachtoffers beperkt, maar bijna elk jaar is er wel een schietpartij met een groot aantal slachtoffers.

Parkland, Florida

De meest recente schietpartij met een hoge dodentol vond plaats op 14 februari in Parkland, Florida. De 19-jarige Nikolas Cruz doodde toen zeventien mensen en verwondde veertien andere.

Bij de schietpartij op Colombine High School, vorige vrijdag precies negentien jaar geleden, werden twaalf leerlingen en één leraar vermoord.

Naar aanleiding van de schietpartij in Parkland kwamen op 24 maart honderdduizenden mensen, vooral tieners, op straat in Washington voor een 'March for Our Lives' om strengere maatregelen te eisen tegen wapengeweld.

Meer over Parkland

samenleving

Florida

VS