6-jarige jongen keel overgesneden voor ogen van moeder in Saudi-Arabië lva

10 februari 2019

06u14

Bron: The Muslim Vibe, Shia Rights Watch, Twitter, Metro 0 In de stad Medina in Saudi-Arabië is vorige week een 6-jarige jongen op brutale wijze om het leven gebracht. Volgens berichten werd de jongen op klaarlichte dag voor de ogen van zijn moeder door een taxichauffeur de keel overgesneden met een kapotte glazen fles.

Volgens verschillende media was de 6-jarige Zakaria Al-Jaber samen met zijn moeder met de taxi op weg naar het graf van de islamitische profeet Mohammed in de Saudische stad Medina toen de taxichauffeur plots halt hield en uitstapte. De taxichauffeur sloeg een glazen fles kapot en met de scherven sneed hij de 6-jarige jongen de keel over en stak hij hem neer. Ooggetuigen berichtten dat de moeder nog tevergeefs probeerde de man te stoppen maar dan in shock in mekaar zakte. Een politieagent kon de man uiteindelijk in bedwang houden tot er versterking kwam maar voor de jongen was het te laat. Hij stierf ter plekke.

Volgens de lokale media was de dader een psychisch gestoorde man. Maar andere media en ook de ngo voor de rechten van sjiitische moslims ‘Shia Rights Watch’ spreken van wahabitisch geweld tegen de sjiitische minderheid in het land. Zij schrijven dat de gewelddaad religieus gemotiveerd is. De taxichauffeur zou de jongen hebben aangevallen nadat hij te weten was gekomen dat de moeder en haar zoon sjiitisch waren.

Over het incident heerst grote onduidelijkheid. Zo is niet geweten wat er met de dader is gebeurd. Volgens berichten op de sociale media weigeren de Saudische autoriteiten extra informatie te verschaffen.

Saying my name will not be easy in any era, in any century, nor in any time



-Imam Ali ع#JusticeForZakariya



pic.twitter.com/wrRQIITbPC sughra(@ sughrie) link

No mother should have to bury her child who was beheaded in the city of our Holy Prophet (saw)



Saudi officials say he was killed by a mentally deranged man. I don’t buy it because the country is run by a mentally ill Royal family. #JusticeForZakariya pic.twitter.com/CiMj9aUlF9 Shaykh Azhar Nasser(@ ShaykhAzhar) link

"Whoever kills an innocent life it is as he killed all of humanity".

QURAN[Surah al-maidah 5:32]#Justiceforzakariya pic.twitter.com/3HsOoyebdb محِسن(@ mossinn_) link