6-jarig meisje zwaargewond na aanval door rottweiler in Nederlandse Kaatsheuvel, hond gedood tijdens reddingsactie Noëlle van den Berg ADN

10 april 2020

15u28

Bron: AD.nl, ANP 0 De toestand van een 6-jarig Nederlands meisje dat gisteren ernstig gewond raakte na een aanval van een rottweiler in Kaatsheuvel, nabij Tilburg en Breda, is stabiel. Dat meldt de Nederlandse politie. Eerder meldde een woordvoerder dat het spelende meisje was aangevallen door twee honden, maar het gaat om één rottweiler.

“Het kindje ligt in het ziekenhuis en lijkt buiten levensgevaar te zijn", laat de politie weten. Het incident vond donderdag plaats voor de poort van een woning waar twee rottweilers verblijven. Het meisje was vlakbij die poort aan het spelen, toen de jongste hond plots van het erf rende en het meisje aanviel. Het dier beet in onder meer haar been.

Omstanders hebben met man en macht geprobeerd de hond te stoppen. Dat is gelukt, maar de hond is hierbij wel overleden

Hond gedood tijdens reddingsactie

Volgens de politie fungeerden de rottweilers als waakhonden, maar hadden zij nog nooit iemand aangevallen. Omstanders schoten in actie en wisten de hond, door onder meer te trappen, los te krijgen van het meisje. Ook de eigenaar hielp mee om het kind te bevrijden.



Tijdens de reddingsactie werd de hond gedood. “Ze hebben met man en macht geprobeerd de hond te stoppen. Dat is gelukt, maar de hond is hierbij wel overleden”, aldus de politie.

De tweede hond, de oudste van de twee, stond volgens de politie wel bij het incident, maar heeft het meisje niet aangevallen. De hond werd weggenomen, de eigenaar heeft intussen laten weten het dier niet meer terug te willen.

‘Betrokkenen gaan goed met elkaar om’

Het slachtoffertje werd zwaargewond met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het kind is dus buiten levensgevaar, maar ligt nog wel ernstig gewond in het hospitaal van Rotterdam.

De politie heeft twee familieagenten aangesteld om het gezin van het 6-jarige meisje te ondersteunen. “De familieagenten gaan vandaag naar de ouders van het kindje om te praten over wat er precies is gebeurd.”

Ook is het de vraag hoe de ouders dit verder aan willen pakken. “Die mensen kennen elkaar en de betrokkenen gaan goed met elkaar om. De twee honden lopen vaker los op het erf, opzet is hier dus ook zeker niet het geval.” De ouders doen alvast vooralsnog geen aangifte tegen de eigenaar.