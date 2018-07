6-jarig meisje wordt misbruikt in Amerikaans migrantencentrum en moet dan zelf "verantwoordelijkheid" nemen kg

29 juli 2018

08u46

Bron: The Nation 0 Een 6-jarig meisje dat gescheiden werd van haar moeder aan de Amerikaanse grens, werd naar verluidt seksueel misbruikt in het migrantencentrum waar ze verbleef. Na het incident moest ze een document ondertekenen waarin ze werd aangemaand om zelf haar verantwoordelijkheid te nemen om weg te blijven van haar aanvaller, een ouder kind in hetzelfde opvangcentrum. Dat bericht The Nation.

Het meisje kwam eind mei terecht in het opvangcentrum, nadat ze met haar moeder wegvluchtte uit voor het toenemende bendegeweld in haar thuisland Guatemala. Onder Trumps "nultolerantiebeleid" werd ze gescheiden van haar moeder en werd ze naar het centrum Casa Glendale gestuurd, net buiten de staat Phoenix. Daar werd ze op 4 juni aangerand door een oudere jongen in het centrum.

Het centrum lichtte haar vader op 12 juni in, die al langer in de Verenigde Staten verbleef. Volgens een medewerker zou de jongen naast zijn dochter ook andere meisjes hebben betast. Het centrum zou de vader hebben verteld dat ze de nodige maatregelen namen om te voorkomen dat het misbruik nog zou voorkomen. Eén van die maatregelen kwam afgelopen week aan het licht: het meisje van zes jaar werd gevraagd om een contract te tekenen.

"Het was een nachtmerrie"

Het document beschrijft hoe het meisje “afstand moet houden van andere jongeren” en bevestigt dat ze meer uitleg kreeg over “goede aanrakingen en slechte aanrakingen”. Verder staat in het contract dat het de “verantwoordelijkheid” is van de ondertekende “om het veiligheidsplan te volgen.”Onderaan tekende het meisje met haar initiaal D., ernaast schreef een medewerker nog “(Jonge leeftijd)”.

A "tender age" six-year-old girl was forced to sign this document after being sexually abused in an immigrant detention center while separated from her mother. https://t.co/5besh6AOzI pic.twitter.com/LBMF4fboEU The Nation(@ thenation) link

Toen haar moeder op de hoogte werd gebracht van het incident, zat de vrouw nog in een detentiecentrum in Texas, ruim duizend kilometer verderop. “Het was een nachtmerrie. Wanneer mijn man me vertelde wat er gebeurd was, voelde ik me hulpeloos”, vertelt ze in een interview met The Nation. “Ze was zo klein, ze was waarschijnlijk zo bang.”

Tweede keer misbruikt

En daarmee was de kous nog niet af. Op 22 juni kreeg de vader opnieuw een telefoontje van het opvangcentrum: zijn dochter was een tweede keer betast door dezelfde jongen. Dit keer had hij haar ook geslagen. Wanneer de vader vroeg hoe dit had kunnen gebeuren, zou de vrouw aan de telefoon naar verluidt gezegd hebben dat ze geen verdere info kon geven.

Het meisje werd inmiddels herenigd met haar vader en moeder. Maar ze kampt nog met het overblijvende trauma dat ze in het opvangcentrum opliep. Volgens haar moeder zou het meisje haar eerst niet herkend hebben. Bovendien blijft ze de regels volgen die ze in het centrum heeft aangeleerd. "Ze wilde me niet aanraken, omhelzen of kussen", vertelt de moeder.

Het incident wekte kritiek op. Een Texaanse volksvertegenwoordiger richtte zich op Twitter rechtstreeks aan de minister van Binnenlandse Veiligheid, Kirstjen Nielsen, die eerder had beweerd dat er geen kind gewond was geraakt tijdens het verblijf in de opvangcentra. "Wist je hierover?" schrijft hij in de tweet. "Beschouw je seksueel misbruik als een ernstig letsel?"

.@SecNielsen, a few days ago I asked you whether any of the separated children in government care had died or been seriously injured. You said, “Not to my knowledge.” Did you know about this? Do you consider sexual abuse a serious injury? https://t.co/04I5qIuvfZ Joaquin Castro(@ JoaquinCastrotx) link