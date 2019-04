6-jarig Amerikaans meisje per ongeluk doodgeschoten door jonger broertje AW

13 april 2019

23u24

Bron: Fox News, AJC 0 In de Amerikaanse Georgia is een zesjarig meisje door haar jonger broertje neergeschoten. Het meisje werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten.

De twee kinderen zaten allebei in de auto nadat hun moeder die niet gestart kreeg. Ze ging terug naar binnen om te controleren wat het probleem zou kunnen zijn waarna ze een schot hoorde.



Vermoedelijk vond de vierjarige jongen het geweer in het handschoenkastje van de auto waarop hij het per ongeluk afvuurde. Daarbij raakte hij zijn zusje Millie Drew Kelly, het meisje werd door het hoofd geschoten.

De moeder belde onmiddellijk de hulpdiensten die Millie naar het ziekenhuis in Atlanta brachten. Daar lag het meisje nog twee dagen in een kunstmatige coma waarna ze stierf.

“Ons hart breekt door dit nieuws”, aldus sheriff Gary Gulledge. “We willen iedereen eraan herinneren om geweren ongeladen en in een beveiligde omgeving, uit de buurt van kinderen, op te bergen zodat dit nooit meer voorkomt.”

Crowdfunding

Daarnaast werd er een crowdfundingpagina opgericht om de familie van het meisje een beetje financiële steun te bieden.