6 doden binnen 1 familie in 14 jaar: "Het was de schoondochter"

04 november 2019

14u14

Bron: Washington Post, New York Times 1 Koodathai, een dorpje in de Zuid-Indiase kuststaat Kerala, is onlangs opgeschrikt door de arrestatie van de 47-jarige Jolly Joseph. De moeder van twee zonen heeft, volgens de politie, de moord op zes van haar familieleden tussen 2002 en 2016 bekend. Ze gaat nu door het leven met de bijnaam ‘cyanidekiller’.

Nee, het was níet de butler, wél de schoondochter, zo ontrafelde de Indiase politie wat ze zelf een “onvoorstelbare” zaak noemt. Agenten arresteerden in oktober Jolly Joseph op verdenking van zes moorden in een tijdspanne van veertien jaar. Ze bekende aan de speurders dat ze haar eerste echtgenoot en nog vijf andere leden van haar schoonfamilie ombracht. Joseph gebruikte daarvoor cyanide, een zeer giftige stof.

Haar buren zijn in shock. Ze beschrijven Joseph als “vroom” en volgens haar schoonzus is ze ook “verstandig en joviaal”. Maar de pers bedacht haar met de bijnaam “cyanidekiller” of cyanidemoordenares, naar haar moordmethode. Vrijdag verscheen Joseph voor de rechter die haar aanhouding bevestigde. Volgens haar advocaat zal ze proberen op borg vrij te komen. Twee mannen bij wie ze haar gif haalde, zijn eveneens aangehouden.

Vrouwelijke seriemoordenaars zijn zeldzaam in India. Een ander bekend geval was K.D. Kempamma, die tussen 1999 en 2007 wanhopige vrouwen aan tempels viseerde. Ook zij vermoordde haar slachtoffers met cyanide om ze vervolgens te beroven van hun juwelen.

Vervloekt

Jolly Joseph kwam door haar huwelijk terecht in de familie Thomas. Toen daar één voor één dodelijke slachtoffers vielen, dacht de familie dat ze vervloekt was. De eerste dode was Josephs schoonmoeder, Annamma, een lerares op rust. In augustus 2002 zeeg ze na het eten van soep neer en stierf even later. Haar dood werd niet onderzocht.

Zes jaar later was het de beurt aan de man van Annamma, Tom Thomas. De schoonvader van Joseph overleed na het verorberen van een bord. Ook naar zijn dood werd geen onderzoek ingesteld. In 2011 stierf de echtgenoot van Joseph, Roy, met wie ze veertien jaar getrouwd was. Hij moest braken na een maaltijd en verloor het bewustzijn. In zijn lichaam werd cyanide aangetroffen, wat tot de speurders tot de conclusie van zelfdoding bracht. In de vijf jaren die volgden zouden er nog drie leden van de familie Thomas het leven laten. Een overblijvend familielid kreeg argwaan en vroeg de politie de dodelijke gevallen te onderzoeken.

Renji Thomas, schoonzus van Jolly Joseph, had aanvankelijk medelijden met haar omdat ze als weduwe haar twee zonen alleen moest opvoeden. Maar toen Joseph in het huwelijk trad met Shaju, een neef van haar overleden echtgenoot, werd Renji Thomas achterdochtig. Niet in het minst omdat de vrouw en dochter van Shaju enkele jaren voor het huwelijk eveneens in mysterieuze omstandigheden waren gestorven. Shaju’s dochtertje Alphin was amper twee jaar toen ze in 2014 overleed na het eten van een stukje brood in een kerk. Terwijl Cily, de echtgenote van Shaju, twee jaar later stierf na een bezoek bij de tandarts. Jolly Joseph was telkens aanwezig bij de sterfgevallen. De zesde moord zou die op haar oom - Mathew Manjadiyil, broer van haar schoonmoeder - zijn, twee maanden voor die op de kleine Alphin in 2014.

Universiteitslector

De politie begon Joseph te verdenken na de leugen over haar lectorschap aan een prestigieuze universiteit. Ze deed veel moeite om die schijn op te houden. Ze had een ID-badge van de universiteit en zou er elke ochtend heen rijden. Maar ze was er officieel nooit in dienst.

Het hele land is met verstomming geslagen en volgt elke verschijning van Joseph voor de rechtbank op de voet. Er zou zelfs al een film in de maak zijn over de vreselijke feiten. In de Indiase pers worden discussies over eigendommen en buitenechtelijke relaties genoemd als mogelijke motieven.

Het is niet vanzelfsprekend om Joseph te vervolgen, zelfs al heeft ze de moorden bekend. Haar bekentenis bij de politie is niet rechtsgeldig en er zijn verder alleen maar indirecte bewijzen. Zo zijn er nooit autopsies op de lijken uitgevoerd, behalve dan bij de man van Jolly Joseph. Met harde bewijzen aantonen dat de slachtoffers door cyanide zijn omgekomen, lijkt niet eenvoudig. Bovendien zal het geen sinecure zijn om getuigen te vinden van de moorden, die tot 2002 teruggaan.