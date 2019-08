6 dagen na haar verdwijning: nog altijd geen spoor van in Maleisische jungle vermiste tiener. En tijd raakt langzaam op KVDS

09 augustus 2019

14u16

Bron: AP, The Star Online, New Straits Times, The Mirror, The Sun 0 Er is nog altijd geen spoor van het Iers-Franse meisje dat al 6 dagen vermist is in de jungle in Maleisië. Dat heeft de Maleisische politie gezegd op een persconferentie vrijdagmiddag. Nora Anne Quoirin (15) verdween zondag uit het resort waar ze met haar familie verbleef. Volgens de speurders moet ze nu snel gevonden worden, want het weer is intussen omgeslagen en na bijna een week zonder eten of drinken kan ze al enorm verzwakt zijn.

“Een gezond persoon met een goede conditie zal zich de vijfde dag al behoorlijk slap beginnen te voelen. Daarom moeten we haar zo snel mogelijk lokaliseren”, klinkt het. Ook het omgeslagen weer baart de politie zorgen. “De eerste dagen was het weer nog goed, maar sinds gisteren hangt er een dichte mist en zijn er regelmatig stortbuien. Ook dat kan gevaarlijk zijn.”

Voetsporen

De berichten die in sommige media opdoken dat er voetsporen gevonden zouden zijn van het vermiste meisje – die een leer- en ontwikkelingsachterstand heeft – ontkent de politie.





Momenteel wordt gezocht in een straal van 6 kilometer rond het resort waar Nora verdween. Het gebied werd al eens uitgekamd, maar dat zal nu nog een keer gebeuren. Er zijn meer dan 250 reddingswerkers betrokken bij de zoekactie en er worden ook drones en helikopters ingezet. De politie kondigde op de persconferentie ook aan dat ze nog extra speciale elitetroepen zal laten aanrukken voor de operatie. (lees hieronder verder)

De verdwijning van Nora werd zondagmorgen om 8 uur ontdekt door de vader van de tiener. Het gezin – moeder Meabh, vader Sebastien en de drie kinderen – was een dag eerder aangekomen in Maleisië voor een vakantie van twee weken. Op zaterdagavond waren ze - moe door de jetlag - vroeg onder de wol gekropen in het resort waar ze verblijven, zo’n 63 kilometer van de hoofdstad Kuala Lumpur. Nora sliep in een kamer op de bovenverdieping van hun vakantiebungalow en lag zondag niet meer in haar bed. Beneden in de woonkamer stond een raam open en dat overtuigde de ouders ervan dat hun dochter ontvoerd werd. (lees hieronder verder)

Volgens de politie is er echter “geen bewijs” voor die theorie, hoewel ze nog niet officieel wordt uitgesloten. De hulpdiensten houden er ook rekening mee dat het meisje zelf uit het raam is geklommen. Volgens haar familie zou ze echter nooit uit vrije wil zelf weggaan en zou ze niet weten hoe ze hulp moet zoeken als ze in nood is.

Vingerafdrukken

Er worden momenteel nog vingerafdrukken onderzocht die gevonden werden op het openstaand raam in de woonkamer van de vakantiebungalow die het gezin huurde. Het is nog niet duidelijk aan wie die toebehoren. De politie verspreidde al foto’s van het raam en verklaarde er zeker van te zijn dat het de enige weg is langs waar het meisje het huisje uit kon raken. (lees hieronder verder)

In Europa wordt inmiddels geld ingezameld voor de familie. Dat moet onder meer dienen om de reiskosten te betalen van enkele familieleden die naar Maleisië willen trekken om de zoektocht te volgen. Er staat intussen al 83.000 euro op twee rekeningen, in het Verenigd Koninkrijk (waar het gezin momenteel woont) en in Frankrijk.