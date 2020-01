6.000 mensen tijdlang vast op cruiseschip na mogelijke corona-besmetting: Belg getuigt over situatie aan boord AW,FT HLA

30 januari 2020

12u40

Bron: Belga, ANP, AFP 110 6.000 passagiers en bemanningsleden zaten urenlang vast op een cruiseschip vlak voor de Italiaanse stad Civitavecchia. Omdat een Chinees koppel aan boord plots koorts en ademhalingsproblemen kreeg, werd gevreesd voor het coronavirus. “Om 7.45 uur werd omgeroepen dat er een sanitaire inspectie was. Alle uitstappen zijn geannuleerd, maar iedereen houdt zich rustig”, zegt Vlaming Mike Louagie die aan boord is. Uit tests blijkt nu dat het niet om het coronavirus gaat, zo melden Italiaanse media. De duizend toeristen die in Italiaanse stad Civitavecchia van boord zouden gaan, mogen dit nu doen.

De mogelijke besmetting deed zich voor bij een 54-jarige Chinese toeriste die afkomstig is uit de regio Macau. Ze meldde koorts en ademhalingsproblemen. “De gezondheidsdiensten onderzoeken de situatie”, zo meldt de rederij Costa Crociere.

De zieke toeriste kwam met haar man - die voorlopig geen symptomen leek te hebben - op 25 januari aan in Italië, waar het in de havenplaats Savona aan boord ging van de Costa Smeralda. Het schip meerde in de dagen nadien achtereenvolgens aan in Marseille, Barcelona en Palma de Mallorca, om vandaag aan te komen in Civitavecchia, ten noorden van Rome.

Intussen is zeker dat het niet om het coronavirus gaat. Na voorlopige tests bleek al dat de kans klein was dat de vrouw besmet was met het beruchte virus en die eerste uitslag werd later op de avond definitief bevestigd door bijkomende tests. Dat berichten Italiaanse media.

Quarantaine

Intussen mogen de opvarenden het schip verlaten. Het grootste deel van de dag zaten zo’n 6.000 personen, passagiers én bemanningsleden, opgesloten op de Costa Smeralda, een splinternieuw schip van amper één maand oud.

Er zat ook een Belg aan boord, cruisejournalist en -fotograaf Mike Louagie. “Om 7.45 uur deze ochtend werd omgeroepen dat er een sanitaire inspectie zou plaatsvinden”, vertelde hij. “Om 11 uur was er een tweede oproep van de kapitein. Er werd in geen van die meldingen gesproken over het coronavirus. Er zitten wel 800 Chinezen aan boord."

Alle uitstappen werden geannuleerd, zei hij nog. “Intussen krijgen we een gratis lunch, en het is best mooi weer dus velen zitten op het dek en genieten van de zon." Van paniek is er voorlopig geen sprake. “Al wordt er veel gebeld om familieleden en vrienden gerust te stellen. Ik probeer de tijd te doden.”