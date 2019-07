6.000 mensen geëvacueerd door hevige regenval in Japan kg

01 juli 2019

06u45

Bron: Belga 0 Goed 6.000 mensen hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten in het zuiden van Japan omdat stortregens de regio teisteren. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt.

Het Japanse meteorologisch instituut waarschuwt voor modderstromen en overstromingen van rivieren op het zuidelijke eiland Kyushu. Tegen morgenavond wordt er tot zo'n 200 millimeter regen per vierkante meter verwacht.



Zowat 6.000 bewoners van de stad Ichikikushikino in de prefectuur Kagoshima moesten van de autoriteiten geëvacueerd worden.



Een jaar geleden kwamen meer dan 220 mensen om bij hevige regenval die overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakte in het westen van Japan.