59 procent Amerikaanse kiezers houdt niet van Trump als mens KVDS

14 augustus 2018

22u21 1 59 procent van de Amerikaanse kiezers houdt niet van Trump als mens. Dat blijkt uit een enquête die Quinnipiac University in Connecticut uitvoerde en waarvan de resultaten vandaag bekend werden gemaakt. 31 procent van de Amerikanen vindt zijn president als mens wél oké.

Alleen binnen zijn eigen Republikeinse partij zit het Trump nog mee: daar staat 66 procent achter Trump als mens, tegenover 24 procent die dat niet doet.

Beleid

54 procent van de Amerikanen zegt ook niet van het beleid van de president te houden (tegenover 43 procent die dat wel doet) en 54 procent vindt dat hij zijn werk niet naar behoren doet (tegenover 41 procent die wel achter hem staat).





“Het zijn niet meteen cijfers waarmee je een date scoort voor het schoolbal of je partij helpt bij de tussentijdse verkiezingen die eraan komen in november”, aldus Tim Malloy, de vicedirecteur van de Quinnipiac University Poll. “Trump krijgt een koele receptie in deze hete zomer. Wat het betekent? Eenvoudig: zijn basis blijft achter hem staan en de rest moet niets van hem weten.”

54 procent van de ondervraagden vindt dat Trump – die zijn voormalige (Afro-Amerikaanse) medewerkster Omarosa Manigault Newman (44) vandaag op Twitter een ‘hond’ noemde – gekleurde Amerikanen niet met hetzelfde respect behandelt als blanke Amerikanen. Eveneens 54 procent zegt dat Trump racisten aanzet om hun racistische ideeëngoed gewoon te spuien.

Fake news

Ondanks het feit dat Trump negatieve berichtgeving continu opzijzet als ‘fake news’, vindt 65 procent van de ondervraagden nieuwsmedia een belangrijk onderdeel van de democratie. Maar 26 procent vindt de media - net als Trump - de vijand van het volk. Maar liefst 66 procent (tegenover 26 procent) vindt ook dat Trump moet stoppen met zijn getweet vanaf zijn persoonlijke Twitteraccount. (lees hieronder verder)

55 procent van de ondervraagde Amerikanen vindt zijn president ook niet streng genoeg tegenover Rusland. 36 procent vindt dat het ongeveer goed zit en 1 procent vindt hem te streng. 79 procent (inclusief 69 procent van de Republikeinen) vindt het nooit acceptabel dat een campagneteam van een potentiële president info inwint over een tegenstander bij een vijandige macht.

Mueller

Special Counsel Robert Mueller voert volgens 51 procent een eerlijk onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russen. 43 procent vindt dat de president niets verkeerds heeft gedaan en 42 procent vindt van wel.

De enquête werd afgenomen tussen 9 en 13 augustus. Er werden 1.175 Amerikanen ondervraagd uit het hele land. Er is een foutenmarge van 3,4 procentpunt, volgens Quinnipiac University Poll.