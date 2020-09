59 jaar na Sovjet-kernproef Tsar Bomba, beelden vrijgegeven van de krachtigste door mensen veroorzaakte explosie mvdb Bron: Reuters - Wikipedia

01 september 2020

14u42 3 De Sovjet-Unie bracht in 1961 in volle Koude Oorlog waterstofbom Tsar Bomba tot ontploffing. Nu 59 jaar later heeft het Russische atoomagentschap voor het eerst beelden van de kernproef vrijgegeven, de krachtigste door mensen veroorzaakte nucleaire explosie.

Beelden van de ontploffing stonden tot vorige week als staatsgeheim geclassifieerd. De vrijgegeven beelden zijn door het staatsatoomconcern Rosatom verwerkt in een dertig minuten durende documentaire ter ere van de 75ste verjaardag van de Russische atoomindustrie.

De kernproef vond plaats op 30 oktober 1961 boven de Russische archipel Nova Zembla rond de Noordelijke IJszee. Een omgebouwde Toepolev-bommenwerper dropte de 27 ton wegende bom op 10.500 meter hoogte. De waterstofbom hing aan een parachute die de val vertraagde. Dat was nodig om de bemanning van de Toepolev en filmende militairen in een meereizend vliegtuig de tijd te gunnen om ongeschonden uit de kernproef te raken.

Eens 45 kilometer van de bom verwijderd, volgde het licht op groen voor de detonatie. Tsar Bomba - ‘Koning van de bommen’ - zweefde toen op 3.000 meter hoogte. De explosie had een kracht van 50 megaton, tien keer de kracht van alle explosies in de Tweede Wereldoorlog samen. In de documentaire is te horen dat Tsar Bomba 3.300 keer zo verwoestend was als de VS-atoombom op Hiroshima (1945).

De paddenstoelwolk bereikte een hoogte van minstens 64 kilometer. De seismische schok van de explosie ging drie maal rond de aarde. Tot in Finland was de explosie zichtbaar. De drukgolf zorgde ginds hier en daar voor glasschade.

Sovjet-troepen hadden eveneens op de begane grond camera’s geplaatst om de kernproef te filmen. De hitte van de explosie was zo groot dat deze op een afstand van honderd kilometer derdegraads brandwonden had kunnen veroorzaken. De kernproef was even de toenmalige kers op de taart van de wapenwedloop na WOII. De Sovjets zagen eerder met lede ogen aan hoe de Amerikanen de eerste waterstofbom lieten ontploffen in de buurt van het Bikini-atol in 1954. Tsar Bomba moest en zou dit overtreffen, wat lukte.

Lees ook:

Wat zou er gebeuren als er een nucleaire bom afging in jouw achtertuin? Op deze interactieve kaart kan je het zien

Rusland onthult ‘Satan 2’: de kernraket die “Frankrijk, het VK of Texas kan uitvegen”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.