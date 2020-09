59 bruggen en 2.000 huizen verwoest na doortocht tyfoon in Noord-Korea ADN

09 september 2020

12u37

Bron: Belga 0 De tyfoon Maysak die vorige week door Noord-Korea raasde, heeft daar bijna 60 bruggen verwoest en 2.000 huizen onder water gezet. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA woensdag.

De verwoesting was groot omdat de zware regenval die gepaard ging met de passage van Maysak ook voor overstromingen heeft gezorgd. Later kwam daar ook tyfoon Haishen bij.

Daardoor is zeker zestig kilometer aan wegen verwoest, 59 bruggen zijn ingestort en er is meer dan 3.500 meter spoorweg weggespoeld. Vanwege het kwetsbare karakter van de Noord-Koreaanse infrastructuur is het land zeer gevoelig voor overstromingen.



Zondag heeft staatsleider Kim Jong-Un de opdracht gegeven aan 12.000 leden van zijn partij in Pyongyang om twee plattelandsprovincies weer op te bouwen die zwaar beschadigd waren door de tyfoon. De partijleden kregen tot 10 oktober om hun missie te voltooien.