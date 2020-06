587 nieuwe infecties in Duitsland, maar R-waarde daalt wel weer naar 2,02 KVDS

24 juni 2020

06u53

Bron: Belga, ANP, Reuters 0 In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 587 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee ligt het totale aantal besmettingen in Duitsland op 191.449. Het reproductiecijfer - de R-waarde, die de besmettingsgraad aangeeft - is wel weer gedaald van 2,76 naar 2,02. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld iets meer dan twee andere personen besmet.

Er kwamen ook 19 coronadoden bij, waardoor de teller op 8.914 overlijdens staat.

De R-waarde in Duitsland ging afgelopen weekend plots steil de hoogte in na een reeks lokale uitbraken van het virus. Waar ze op vrijdag nog 1,06 was - 100 mensen besmetten 106 andere mensen, waardoor het virus lichtjes uitbreidt - was dat volgens de officiële cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI) zaterdag 1,79 en zondag zelfs 2,88.





Vooral een uitbraak in Noordrijn-Westfalen speelde een grote rol in de toename van het R-getal, aldus het RKI. Minstens 1.500 van de 6.000 werknemers in een vleesverwerkend bedrijf raakten er besmet. Twee districten rond de steden Gütersloh en Warendorf zijn sinds gisteren opnieuw in lockdown.



De sterke stijging was een domper voor het land, dat het tot nu toe beter leek te doen dan andere Europese landen in de strijd tegen het coronavirus, dankzij de vroege en wijdverspreide testmethodes.

