58-jarige klusjesman die ‘spookgezin’ verborg blijft nog zeker 14 dagen in de cel KVDS

17 oktober 2019

16u10 2 Buitenland De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten om de 58-jarige klusjesman die een vader en zijn zes kinderen jarenlang verborgen hield in een kleine ruimte in zijn boerderij in Drenthe, nog zeker 14 dagen in de cel te houden. Dat meldt het Openbaar Ministerie op sociale media. De verdenking luidt “wederrechtelijke vrijheidsberoving”. Dat wijst erop dat er nog steeds van uit wordt gegaan dat het gezin tegen zijn wil opgesloten werd gehouden.

De Nederlandse politie ging vandaag ook verder met haar onderzoek in de boerderij in Ruinerwold, waar dinsdag het gezin gevonden werd. Met behulp van een speciale techniek met virtuele realiteit (VR), worden alle ruimtes digitaal in kaart gebracht. Dat heeft de politie zelf gemeld op sociale media.

Hulp

De afdeling Forensische Opsporing krijgt voor het onderzoek de hulp van haar collega’s van de Landelijke Eenheid, de federale politie in Nederland. “We leggen alle ruimtes digitaal vast zodat we een volledige overzicht krijgen”, verklaart de politie volgens de Nederlandse krant De Stentor. Er is flink wat politie ter plaatse.





Het gezin werd ontdekt nadat een 25-jarige zoon de boerderij had verlaten en in een café in het dorp zijn verhaal had gedaan. De kroegbaas waarschuwde de politie, die meteen ter plaatse ging. In de boerderij werd een vader met nog vijf andere kinderen gevonden. Die laatste waren allemaal tussen 18 en 25 jaar. Ze zouden volgens de jongen al 9 jaar verborgen leven in het huis. Wachtend op “het einde van de wereld”, zo klonk het.



Voorlopig roept het verhaal meer vragen op dan antwoorden. Onder meer over de rol van een 58-jarige Oostenrijkse klusjesman die werd aangehouden. Ook het feit dat de 25-jarige zoon al een tijdje actief geweest zou zijn op sociale media, roept vragen op bij het exacte isolement waarin het gezin precies leefde.