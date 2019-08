57 mensen komen om het leven bij ontploffing tankwagen Redactie

10 augustus 2019

13u42

Bron: AP 0

In Tanzania is een beschadigde tankwagen ontploft terwijl mensen olie aan het stelen waren. Mensen verzamelden rond de tankwagen nadat die betrokken was in een verkeersongeval. Het voertuig vatte vuur en ontplofte. 57 mensen kwamen om het leven en vele anderen liepen zware brandwonden op.