57 agenten uit Buffalo, NY stappen op uit solidariteit met collega's die werden geschorst omdat ze oudere man tegen grond duwden

05 juni 2020

23u34

Bron: Belga, The Hill 282 Twee agenten in Buffalo, in de staat New York, zijn geschorst nadat zij een protesterende man op leeftijd hadden omvergeduwd tijdens een demonstratie tegen politiegeweld en racisme. Als reactie op hun schorsing stappen 57 agenten van het korps uit het noodresponsteam. Ze blijven wel aan de slag als politieagenten.



De 75-jarige demonstrant raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht, liet burgemeester Byron Brown van Buffalo donderdag (lokale tijd) weten. Op sociale media was een video opgedoken waarin de duw door de agenten te zien is. Het politiekorps deelde aanvankelijk in een persbericht mee dat de man “gestruikeld” was, maar de videobeelden spreken dat tegen. De twee betrokken agenten werden vervolgens geschorst, terwijl er een onderzoek wordt gevoerd naar het incident.

Roerloos op de grond

Op de beelden is te zien dat de man na de duw roerloos op de grond blijft liggen en dat er zich een plas bloed bij zijn hoofd vormt. Burgemeester Brown stelde op Twitter "zeer verontrust" te zijn door de video en dat een politieonderzoek is ingesteld. Het slachtoffer verkeert volgens Brown in een "stabiele, maar ernstige toestand".



Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemde het voorval "geheel ongerechtvaardigd en volkomen schandelijk". "Politieagenten moeten de wet handhaven, NIET MISBRUIKEN", aldus Cuomo op Twitter.

Ontslag andere agenten

Het volledige noodresponsteam van het politiekorps van Buffalo wil als reactie op de schorsing van de agenten opstappen. John Evans, voorzitter van de belangenorganisatie Buffalo Police Benevolent Association, maakte dat vandaag bekend tijdens een persconferentie. “57 leden stappen op omdat ze walgen van de behandeling van hun medeleden, die simpelweg orders opvolgden”, zei hij. De agenten stappen uit het noodresponsteam, maar zouden wel in het politiekorps blijven.

De agenten zenden daarmee echter een verkeerd signaal, zegt Mark Poloncarz, districtsbestuurder van Erie County, waartoe Buffalo behoort. “Als ze ontslag nemen, dan ben ik bijzonder teleurgesteld, omdat het voor mij aantoont dat ze niet zien wat er verkeerd is aan de handelingen van gisteravond”, reageerde hij vandaag tijdens een persconferentie.

