57.000 besmettingen op 24 uur in VS, corona treft ook vriendin van Trumps zoon HR

04 juli 2020

08u11

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vrijdag 57.683 nieuwe bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Johns Hopkins universiteit. Het gaat om een nieuw recordaantal voor de VS sinds het begin van de pandemie. Ook de vriendin van president Trumps zoon is besmet. De zoon van de president testte zelf negatief.

Er stierven de jongste 24 uur ook 728 mensen aan COVID-19 in de VS. In totaal telt het land al meer dan 129.000 doden als gevolg van het nieuwe longvirus.



Inmiddels komt het virus ook dicht in de buurt van president Donald Trump. Kimberly Guilfoyle, de vriendin van Don Trump Jr., is volgens de New York Times besmet geraakt. Guilfoyle speelt een belangrijke rol in het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze is belast met fondsenwerving om de verkiezingscampagne van de president te financieren.

De zoon van de president testte zelf negatief op het virus. Het stel zou aanvankelijk de president vergezellen naar Mount Rushmore waar Trump de nationale feestdag viert, maar keerde terug naar huis. Voor zover bekend hebben de twee vrijdag geen contact gehad met de president.

Nationale feestdag

President Donald Trump heeft aan de vooravond van de nationale feestdag in de Verenigde Staten een nationalistische toespraak gehouden. Hij verweet links de Amerikaanse geschiedenis “te willen wissen”. Trump sprak op een bijeenkomst nabij Mount Rushmore, het monument waarbij vier Amerikaanse presidenten zijn uitgehouwen in de rotsen. De Amerikaanse president beloofde zijn toehoorders dat hij een taskforce gaat oprichten die zich moet bezighouden met het bouwen en herstellen van monumenten voor Amerikaanse helden.

