568 bijkomende coronadoden in VS jv

21 juni 2020

06u26

Bron: AFP 0 In de Verenigde Staten zijn de voorbije 24 uur 568 extra doden door het nieuwe coronavirus gemeld. Dat heeft de universiteit Johns Hopkins gemeld.

Het virus heeft in totaal al aan 119.654 inwoners van de VS het leven gekost. Het aantal bevestigde besmettingen in het land ligt op meer 2,25 miljoen.



Hoewel het dagelijks aantal doden in de VS een dalende trend vertoont, lijkt de coronacrisis er nog niet voorbij. In zowat twintig staten neemt het aantal nieuwe besmettingen nog altijd toe. Het epicentrum van de epidemie verplaatste zich van New York en het noordoosten van het land naar een grote strook in het zuiden en oosten.