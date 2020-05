550 kilo cocaïne onderschept in haven Rotterdam HR

20 mei 2020

16u28

Bron: Belga 0 Drugs De Nederlandse douane heeft in de haven in Rotterdam een partij van 550 kilo cocaïne onderschept. In de afgelopen dagen zijn negen aanhoudingen verricht.

De drugs werden gevonden in een lege container. Justitie vermoedt dat de verdovende middelen recent zijn meegesmokkeld in een andere container en dat de partij is overgeplaatst in een lege container voor verder transport.

De negen verdachten die zijn aangehouden, lieten zich insluiten op het haventerrein. Hun betrokkenheid wordt onderzocht. De partij drugs is vernietigd.

Rotterdam werd de voorbije week nog geteisterd door zwaar geweld. Nadat drie weken geleden in Antwerpen bij een grote drugsvangst 4.200 kilo cocaïne gevonden werd, leidde dat in de Nederlandse havenstad tot verschillende schietpartijen en zelfs een bomaanslag.

Lees ook:

Bomaanslag in Rotterdam na drugsvangst in Antwerpen: “Er is een partij coke weg. Daar moet voor worden geboet” (+)



Kalasj­nikovs, dure wagens en extreem geweld: 18 jaar oud en tot de nek in de internationale drugshandel (+)