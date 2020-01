55 miljoen kinderen in Europa slachtoffer van seksueel, psychologisch of fysiek geweld HAA

15 januari 2020

14u47

Bron: IPS 0 Elk jaar krijgen 55 miljoen kinderen in Europa te maken met een vorm van geweld. Het gaat dan om fysiek, psychologisch of seksueel geweld, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De WHO-regio Europa omvat ook Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken. Tot en met vandaag zijn experts, parlementariërs en beleidsmakers in Talinn (Estland) bijeen om strategieën te bespreken om dit probleem aan te pakken.

Zeven strategieën

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat de cijfers in werkelijkheid hoger zijn, omdat niet alle gevallen van misbruik gerapporteerd worden. Van de 204 miljoen kinderen in de regio die jonger zijn dan achttien jaar, is 9,6 procent volgens de WHO slachtoffer van seksueel misbruik, 22,9 procent van lichamelijk misbruik en 29,1 procent van psychologisch geweld. Jaarlijks worden bovendien ook 700 kinderen vermoord.



In Talinn bespreken deskundigen een pakket maatregelen dat is opgesteld door de WHO, het zogenoemde Inspire-pakket. Dat staat voor zeven strategieën die een einde moeten maken aan geweld tegen kinderen.

Psychologische schade

Geweld tegen kinderen brengt niet alleen emotionele schade met zich mee. Naar schatting geven instanties in de regio jaarlijks 522 miljard euro uit om mensen te behandelen die slachtoffer waren van geweld. Die kosten verbleken echter in relatie tot de tol die misbruik eist van de individuele gezondheid van slachtoffers, zegt de WHO.

Uit studies blijkt dat slachtoffers een hoger risico lopen op mentale ziekten, drugsgebruik, alcoholmisbruik en obesitas, maar ook op chronische ziekten in hun latere leven.

“Jeugdtrauma’s leiden tot grote schade, niet alleen voor de kinderen en de volwassenen die ze worden, wiens leven is ontwricht, maar ook voor het welzijn en de economie van een land”, zegt Bente Mikkelson, directeur van de afdeling Niet-Overdraagbare Ziekten van de WHO in Europa. “Met politieke wil is hier iets aan te doen.”

Lijfstraffen verboden

Die politieke wil lijkt zich in de goede richting te begeven: 66 procent van de landen in de regio heeft lijfstraffen verboden onder alle omstandigheden. Wetgeving is echter maar een deel van de oplossing. In de afgelopen jaren ontwikkelde 83 procent van de landen in de regio een nationaal actieplan tegen kindermishandeling. In minder dan de helft van de gevallen volgde echter ook een budget voor de uitvoering.

Het Inspire-pakket van de WHO is gebaseerd op zeven strategieën: wetgeving en handhaving daarvan, normen en waarden, veilige omgeving, steun aan ouders en verzorgers, verbetering van de financiële situatie van gezinnen, ondersteunende diensten en opvoedings- en levensvaardigheden.