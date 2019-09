55 mensen krijgen levenslang voor bloedbaden in oosten van Congo SVM

29 september 2019

23u45

Een Congolese militaire rechtbank heeft 55 mensen veroordeeld voor hun rol bij bloedbaden op burgers in de Congolese provincie Ituri, in het noordoosten van het land. Dat meldt het leger.

De moorden vonden plaats in 2017 en 2018. Onder de 55 zijn ook een militair, een politieagent en een agent van inlichtingendienst ANR. Zij worden beschouwd als medeplichtigen van de aanvallers, zegt luitenant Jules Ngongo.

De veroordeelden zijn schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid zoals verkrachting en moord. Daarnaast plunderden ze ook en staken ze hele dorpen in brand.

In totaal werden voor deze feiten 62 mensen opgepakt op verschillende plaatsen. Het proces was op 20 augustus weer begonnen nadat het dertien maanden had stilgelegen.

Eind 2017 en begin 2018 werd de streek van Djugu opgeschrikt door zwaar geweld. Er vielen tientallen doden en duizenden mensen sloegen op de vlucht naar Oeganda, aan de andere kant van het Albertmeer.

In juni flakkerde het geweld daar weer op. De veroordeelden hebben nu vijf dagen om in beroep te gaan.