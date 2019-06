55-jarige vrouw sterft na blikseminslag in Schotse Highlands kg

09 juni 2019

15u38

Bron: Belga 0 In de Schotse Highlands is gisteren een vrouw om het leven gekomen nadat ze geraakt werd door de bliksem. Dat melden de Britse media.

De 55-jarige Isobel Bytautus was met zes anderen aan het wandelen op de duizend meter hoge berg Na Gruagaichean, in de buurt van Ben Nevis, toen de bliksem insloeg.



De zeven werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar de 55-jarige vrouw overleed. Een tweede slachtoffer dat door de inslag werd geraakt, is ondertussen stabiel.



De weersvoorspellingen voor zaterdag hadden geen melding gemaakt van onweer, enkel van grijs weer met veel kans op regen. Een inwoner uit de regio liet echter weten dat het weer in de bergen enorm snel kan omslaan.



Het nieuws kwam totaal onverwacht, zegt de dochter van de overleden vrouw. “Ik ben er kapot van", schrijft ze op Facebook volgens Sky News. “Ik kan me geen leven zonder haar voorstellen, ik ben verloren.

