55 doden na oplaaiend geweld in Braziliaanse gevangenissen Redactie/IB/JV

28 mei 2019

02u01

Bron: AD, belga, AG 0 Minstens 55 gedetineerden zijn zondag en maandag in gevangenissen in de Braziliaanse deelstaat Amazonas omgekomen na rellen. Dat melden de lokale autoriteiten.

Gisteren ontdekten gevangenismedewerkers in drie verschillende gevangenissen in de staat Amazonas de lichamen van tientallen gevangenen die door verstikking om het leven waren gebracht.

Zeker 27 van de slachtoffers verbleven in het complex Antonio Trindade nabij Manaus, de hoofdstad van de deelstaat. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels “onder controle” en zijn de gevangenissen in “lockdown”. Dat betekent dat iedereen in zijn cel moet blijven, er geen bezoek naar binnen mag en het personeel voorlopig niet naar huis mag.

Een dag eerder kwamen er door gelijksoortig geweld ook al gevangenen in een vierde gevangenis om het leven. Zondag ging het om 15 doden en gisteren om nog eens een veertigtal.

De Braziliaanse gevangenissen zijn overbevolkt en smerig. Wreed geweld tussen gevangenisbendes komt er vaker voor. Het geweld slaat vaak snel over naar andere gevangenissen, die doorgaans onder controle staan van drugsbendes.

De federale overheid heeft de ordediensten naar de staat gestuurd, waar de afgelopen dagen opstoten waren in de gevangenissen.