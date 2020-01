54-jarige oma rijdt handlanger dood met vluchtauto na inbraak op supermarkt YV

22 januari 2020

15u40

Bron: ABC News 0 Na een inbraak op de Sunny’s Food Mart supermarkt in Houston, Texas heeft Diwanna Corstera Thomas, een grootmoeder van zeven kleinkinderen een van haar handlangers per ongeluk doodgereden na een politieachtervolging. Thomas stond buiten op de inbrekers te wachten met een gehuurde bestelwagen.

De drie mannen die ze opwachtte, braken dinsdagochtend de supermarkt binnen met boutscharen. Bewakingsbeelden van de winkel tonen dat de inbrekers bier, T-shirts en rookwaren naar de bestelwagen brachten. Ze probeerden ook een geldautomaat open te breken maar die poging mislukte.

Een agent die vrijaf had en toevallig de inbrekers betrapte, belde onmiddellijk voor versterking waardoor de politie de achtervolging inzette. “De achtervolging duurde 25 minuten en ging door voor 40 kilometer”, zei een aanklager in de rechtbank dinsdagavond al. Tijdens de achtervolging sprong een van de verdachten uit de wagen maar werd gearresteerd door een van de agenten. Toen een tweede verdachte dezelfde ontsnappingspoging ondernam, belandde hij onder een wiel van de bestelwagen.

Oma Thomas had volgens de lokale autoriteiten al een crimineel verleden met beschuldigen van diefstal, autodiefstal en drugsveroordelingen. De politie denkt ook dat ze onder invloed van drank of drugs was tijdens de inbraak. Verder wordt ze er ook van beschuldigd in te rijden op een politieauto. Donderdag verschijnt ze opnieuw voor de rechter.