54 doden sinds juli door overstromingen in Soedan nla

23 augustus 2019

16u36

Bron: Belga 0 Zware regenval en plotse overstromingen hebben sinds de maand juli aan 54 mensen het leven gekost in Soedan. Bijna 200.000 mensen zijn dakloos. Dat hebben de Verenigde Naties gemeld.

"Meer dan 37.000 woningen zijn vernield of beschadigd", aldus de VN. De meeste van de 54 slachtoffers stierven door elektrocutie of het instorten van daken, meldt dezelfde bron. Door de overstromingen zijn wegen afgesloten en waterbronnen beschadigd. Er is ook het verlies van vee en het risico op besmettelijke ziektes die door insecten worden overgebracht.

Volgens een coördinatiecomité van de VN is 150 miljoen dollar (135 miljoen euro) nodig voor directe noodhulp en 1,1 miljard dollar (bijna 1 miljard euro) om op lange termijn de volledige humanitaire en infrastructurele crisis te verhelpen.

Wateroverlast is een jaarlijks weerkerend probleem in Soedan. Zo vielen er in augustus 2013 ook 50 doden door overstromingen, de meeste nabij Khartoem. Honderdduizenden anderen werden toen ook dakloos door de overstromingen, de ergste in 25 jaar, aldus de VN. In 2016 liep de dodentol op tot 100 overlijdens door overstromingen. Ook toen werden vele duizenden woningen vernield.