53-jarige Duitser opgepakt om gif in babyvoeding heeft psychische problemen 18u41

Bron: ANP 12 AFP De Duitse politie heeft in de regio van Tübingen in de deelstaat Baden-Württemberg een 53-jarige man opgepakt die wordt verdacht supermarkten te hebben afgeperst door met gif in babyvoeding en ander voedsel te dreigen. De afperser zou in september ook babyvoeding hebben vergiftigd, wat tot grote beroering in Duitsland heeft geleid. De man zou psychische problemen hebben.

De man is zaterdag voor de strafrechter in Ravensburg verschenen wegens poging tot zware afpersing. Aanvankelijk zeiden ze niet waarom de man was aangehouden. Hij is echter in beeld gekomen op basis van enkele tips.



De verdachte is een slanke man van ongeveer vijftig jaar oud met een normale lichaamslengte. De politie had eerder beelden van de man verspreid. Ze beschikten al snel over een video van de man die in een supermarkt gefilmd werd terwijl hij enkele artikelen in de schappen legt.



Verschillende bewijzen

De man heeft de daad nog niet bekend, maar de bewijslast is bezwarend na de vergelijking met opsporingsfoto's. Tijdens een huiszoeking bij de man werd ook een overgebleven hoeveelheid giftige stof gevonden, dezelfde waarmee in babyvoeding in een winkelketen in Friedrichshafen was geknoeid. Volgens de politie gaat het mogelijk om het restant van het goedje, dat de dader had gebruikt om eerder de vijf gevonden potjes babyvoeding te manipuleren.



Ethyleenflycol

De afperser liet voor het eerst van zich horen op de avond van 16 september. Hij meldde toen dat hij net voor sluitingstijd vijf vergiftigde potjes babyvoeding in de rekken had gezet van een aantal supermarkten in Friedrichshafen, in het zuiden van Duitsland.



De politie liet meteen alle babyvoeding uit de rekken van de betrokken winkels halen en de inhoud onderzoeken. En het bleek niet om een loze bedreiging te gaan. In vijf potjes werd inderdaad een schadelijke stof gevonden.



Waarschuwing politie

De politie in Konstanz heeft dan ook gewaarschuwd dat de arrestatie van de vermoedelijke dader geen reden is om niet voorzichtig te zijn bij de aanschaf van levensmiddelen. "We weten nog niet exact of er nog potjes vergiftigd zijn, daarom kunnen we het licht nog niet volledig op groen zetten", zei politiecommissaris Uwe Stürmer.Consumenten moeten dus nog wel waakzaam blijven.



Indien de man schuldig wordt bevonden, riskeert hij 5 tot 15 jaar cel. Indien hij tot poging doodslag wordt veroordeeld, kan hij ook levenslang krijgen.