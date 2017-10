521 massaschietpartijen op 477 dagen in VS: "En nul reactie van Congres" jv

De New York Times heeft de massaschietpartijen van de voorbije maanden in de VS geteld. De krant kwam aan 521 op 477 dagen tijd. "En het Congres onderneemt nul actie", titelt de New York Times

De Amerikaanse krant raadpleegde de statistieken vanaf 12 juni 2016. Toen opende een schutter het vuur op de feestgangers in een nachtclub in Orlando. Er vielen 49 doden en heel wat gewonden. Tot zondag was dat de meest dodelijke schietpartij in de VS ooit.

De laatste massale schietpartij vond dus afgelopen zondag plaats op The Strip in Las Vegas. Stephen Paddock schoot minstens 59 festivalgangers dood vanop de 32ste verdieping van het Mandalay Bay Resort. 527 slachtoffers raakten gewond.

In de periode tussen de twee afschuwelijke drama's vielen minstens 585 doden en 2.156 gewonden. De New York Times betrok de gegevens bij Gun Violence Archive. In hun overzicht hieronder staat elke gekleurd vakje voor minstens een massaschietpartij in Amerika die dag.

