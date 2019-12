52 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen in regio Napels PVZ

31 december 2019

15u57

Bron: DPA/Belga 0 In de omgeving van Napels heeft de politie de afgelopen dagen maar liefst 52 ton illegaal vuurwerk in beslag genomen. Volgens de Guardia di Finanza, de militaire antifraudepolitie, werden elf mensen gearresteerd. Ook in andere Italiaanse steden werd vuurwerk in beslag genomen.

Nieuwjaar wordt in Napels en omstreken uitbundig gevierd, met veel vuurwerk en bommetjes. Vaak wordt dit vuurwerk illegaal verhandeld of gefabriceerd. De voorbije dagen namen de politiediensten meer dan 52 ton illegaal vuurwerk of ander explosief materiaal in beslag.

De grootste vondst werd gedaan in Teano, een stadje zowat 50 km ten noorden van Napels. Daar onderschepte de politie een vrachtwagen met dertig ton illegaal vuurwerk en nog eens vier ton springstof, samen goed voor een straatwaarde van meer dan een half miljoen euro. In Pianura, ten westen van Napels, werd een illegale vuurwerkfabriek ontdekt in een woonwijk. Er werd ook illegaal materiaal gevonden bestemd voor het buitenland. In de provincie Caserta werd een lading met 75.000 knallers ontdekt die naar Duitsland zouden worden gebracht. Het materiaal, goed voor meer dan zeven ton, zat verpakt in blikjes zonder enige waarschuwing over de gevaarlijke inhoud.

Om ongevallen te vermijden is privévuurwerk in veel Italiaanse steden verboden. In Milaan, Firenze en Rome heeft de politie al aanzienlijke hoeveelheden vuurwerk in beslag genomen.