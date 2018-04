500 verkeersslachtoffers op één dag in Thailand ADN

12 april 2018

10u09

Bron: ANP 7 In het drukke verkeer op de eerste dag van het feest van het Thaise nieuwjaar, Songkran, zijn vandaag vijfhonderd verkeersslachtoffers gevallen. Thaise media melden dat er 447 verkeersongelukken zijn gebeurd, waarbij 39 doden en 461 gewonden zijn gevallen.

Dit is slechts het begin van wat "de zeven dodelijke dagen" wordt genoemd. Het traditionele feest Songkran duurt een week en leidt tot talrijke verkeersongelukken. De minister van Toerisme en Sport, Weerasak Kowsuwat, zegt dat de oorzaak van 40 procent van de ongevallen in overmatig alcoholgebruik lag en in meer dan een kwart van de gevallen is te hard gereden. De meeste ongelukken waren met motorfietsen.

De Thaise autoriteiten proberen de ongelukken in de zeven dodelijke dagen te beperken door verscherpte controle. Meer dan 3.300 mensen zijn gisteren bij speciale verkeerscontroles opgepakt omdat ze dronken achter het stuur zaten. De controles zijn vooralsnog weinig succesvol, want op de eerste dag van het Thaise festival waren er bijna 10 procent meer ongelukken dan vorig jaar.

Meer over rampen en ongevallen