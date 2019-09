500 varkens gedood door stalbrand in Nederland nla

08 september 2019

18u38

Bron: Belga 0 Ongeveer vijfhonderd varkens zijn vanmiddag omgekomen door een brand in een stal in het Nederlandse Asten, in Noord-Brabant. De brandweer meldt dat de stal verloren is gegaan.

De brand is inmiddels wel al onder controle. De brandweer is aan het nablussen. Over de oorzaak van de stalbrand is nog niets bekend.

Stalbrand #Asten is onder controle, nablussen zal nog geruime tijd duren. Een stal van 20x50 meter is verloren gegaan, waarbij circa 500 dieren het leven hebben verloren. Brandweer BZO(@ BrandweerBZO) link