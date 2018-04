500 leraars in Pennsylvania krijgen honkbalknuppel als wapen jv

11 april 2018

14u07

Bron: Erie News 0 Een scholennetwerk uit Pennsylvania gaat zo'n 500 leraars voorzien van een honkbalknuppel als wapen. Dat is beslist in de nasleep van de dodelijke schietpartij in Parkland, Florida in februari. Dat meldt Erie News.

Het Millcreek School District hield al een oefendag voor leerkrachten om hen te leren hoe ze zouden moeten reageren op een mogelijke schietpartij. Elke leraar kreeg een knuppel van 40 cm. Het scholennetwerk betaalde daar 1.450 euro voor.

Directeur William Hall zegt dat de baseball bats vooral symbolisch bedoeld zijn, maar ook een "laatste toevlucht" kan zijn, en "een optie en iets waar men zich bewust van moet zijn".

De dodelijke raid van Nikolas Cruz (19) op 14 februari in zijn school in Parkland lokte opnieuw een discussie rond de erg soepele Amerikaanse wapenwetgeving uit. Volgens Hall blijkt uit een enquête van het scholennetwerk dat 70 procent voorstander zou zijn van gewapende leerkrachten in de klas. Maar dat "staat nog niet meteen op de planning voorlopig".

Eind vorige maand besliste een ander scholennetwerk in Pennsylvania al om de leraars te wapenen met emmers stenen.