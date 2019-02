50-tal branden teisteren noorden van Spanje kv

18 februari 2019

00u49

Bron: Belga 0 Meer dan 700 hulpverleners probeerden zondagavond nog een vijftigtal branden in het noorden van Spanje onder controle te krijgen. Dat zegt de regionale regering van Cantabrië. Sommige branden hebben een criminele oorzaak.

"Op het einde van de dag waren er nog 48 branden actief. In de loop van de dag telden we 50 branden, 760 hulpverleners van verschillende diensten waren in de weer om ze te blussen", zegt de regionale regering in een persbericht.

Sinds de eerste branden donderdag in de bergachtige regio in het noorden van het land waren ontstaan, zijn er geen menselijke slachtoffers gevallen, zegt de regering. "De meeste branden woekeren in ontoegankelijke gebieden en zijn geen gevaar voor de bevolking of voor infrastructuur.”



De president van Cantabrië, Miguel Angel Revilla, zei op tv-zender La Sexta dat twee personen opgepakt zijn. Hij bevestigde dat er geen gewonden zijn gevallen. "Er zijn enkel vijf personen geëvacueerd."