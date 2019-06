50 miljoen (!) mensen zonder elektriciteit in Argentinië en Uruguay: “Als stroompanne niet snel is opgelost, breekt chaos uit” nla hr

16 juni 2019

18u44

Bron: Mirror UK, BBC, Infobae, AD 46 Uruguay en Argentinië zijn sinds zondagochtend getroffen door een gigantische electriciteitspanne. Dat melden de energiebedrijven van de twee Zuid-Amerikaanse landen. Zo’n 50 miljoen mensen ondervinden hinder door de stroompanne. Han Slootweg, professor slimme energiesystemen aan de TU in Eindhoven, zegt in AD dat het probleem zo snel mogelijk opgelost moet worden, “anders breekt chaos uit”.

Distributiebedrijf Edesur bevestigt het probleem. Volgens de grootste stroombeheerder van Argentinië zitten ook delen van Brazilië en Paraguay nog urenlang zonder stroom. De elektriciteit viel in de vroege ochtend (plaatselijke tijd) uit. Treinen kwamen tot stilstand en de verkeerslichten vielen uit. “Dit is echt nog nooit eerder gebeurd”, zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Argentijnse media. Monteurs zijn in groten getale aanwezig.

De stroomstoring ontregelt het dagelijkse leven in Zuid-Amerika op grote schaal. Veel mensen kunnen geen gebruik maken van drinkwater en veel winkels blijven dicht. Ook zouden inwoners van Argentinië vandaag naar de stembus gaan voor de lokale verkiezingen, maar de vraag is nu of die überhaupt wel door zullen gaan.

De enorme storing domineert op het moment alle nieuwskanalen in Zuid-Amerika. “Enorme black-out in Argentinië”, kopt een Argentijns persbureau bijvoorbeeld. “De stad, de provincie van Buenos Aires en Santa Fe zijn in het donker achtergelaten.”

Argentinië en Uruguay tellen samen 48 miljoen inwoners. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid allemaal getroffen door de stroomstoring. Ondertussen komen er ook meldingen vanuit Chili en Peru binnen.

Waarschuwing voor chaos

“Als het lang duurt, stapelen de problemen zich op”, zegt professor Slootweg in AD. “De drinkwatervoorziening, alarmen, alles valt uit. Dan kan op een gegeven moment de chaos uitbreken en kun je plunderingen krijgen. De problemen zijn extra groot omdat het hele landen betreft. Mensen kunnen niet even naar een noodvoorziening gebracht worden of bij familie gaan slapen. Die mensen hebben hetzelfde probleem.”

Slootweg noemt de omvang van de storing ‘uitzonderlijk’. “Meestal blijven storingen beperkt tot kleine gebieden, steden of regio’s. Het stroomnet is zo ingericht dat het gebied dat door een storing getroffen wordt geïsoleerd kan worden. Blijkbaar is dat nu niet gelukt.” De kwaliteit van het hoogspanningsnet in Zuid-Amerika is volgens de professor ‘degelijk’.

Filmpjes

Op sociale media schrijven inwoners zich zorgen te maken om de uitgevallen elektriciteit. Ze gaan de straat op en maken filmpjes van de donkere en verlaten straten. Momenteel wordt op grote schaal gewerkt om de stroomstoring zo snel mogelijk te beëindigen.

Oorzaak

Het Argentijnse Energiesecretariaat stelt in een persbericht dat het Argentijnse koppelingssysteem sinds 7 uur lokale tijd volledig stil ligt, “wat zich vertaalt in een massale elektriciteitspanne in heel het land en dat treft ook Uruguay”. De oorzaak wordt onderzocht. In sommige gebieden komt de elektriciteit stilaan terug, maar het kan enkele uren duren vooraleer dat overal het geval is, klinkt het nog.

Volgens de Uruguayaanse energiebedrijf UTE is de stroomuitval ontstaan door een defect in het Argentijnse stroomnetwerk. “De storing heeft in het hele land de stroom uitgeschakeld”, zegt het staatsbedrijf. Ruim een half uur na de uitval is het systeem heropgestart. “Enkele kuststeden hebben ondertussen weer stroom.”

Edenor, de grootste netwerkbeheerder van Argentinië, meldt dat de uitval heeft geleid tot een algehele storing in het netwerk. De twee landen hebben een gemeenschappelijk elektriciteitsnetwerk dat zijn energie krijgt van de Salto Grande Dam, zo’n 450 kilometer ten noorden van Buenos Aires.