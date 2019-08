50 jaar cel voor op heterdaad betrapte kinderverkrachter jv

25 augustus 2019

12u08

Bron: Oregon Live 0 Anthony Mariscal (38) uit het Amerikaanse Portland in Oregon heeft 50 jaar cel gekregen voor het jarenlange seksuele misbruik van een minderjarig meisje. Daar kwam pas een einde aan toen een vrouw en haar kinderen de man bij hem thuis op heterdaad betrapten.

De vrouw gilde toen ze Mariscal het meisje zag verkrachten. Haar kinderen in de buurt kwamen op het geschreeuw af en waren ook getuigen van de traumatische feiten. De vrouw belde meteen de politie. De dader werd gearresteerd in mei 2017 en begin dit jaar al schuldig bevonden aan het seksueel misbruik, waarvoor ook DNA-bewijs aangevoerd werd. Vrijdag werd de strafmaat uitgesproken.

Mariscal was een vertrouwd persoon voor het slachtoffer, dat aanvankelijk zelf het misbruik ontkende. Later zou ze toegeven dat Mariscal haar ergens tussen haar drie en vijf jaar begon te misbruiken en dat tien jaar lang bleef doen. Het gebeurde bij hem thuis, in een park of in de auto.

Het meisje was er vrijdag bij in de rechtszaal, toen Mariscal veroordeeld werd tot 50 jaar gevangenisstraf. Ze sprak de kinderverkrachter toe: “Je kan mijn vleugels knippen maar ik heb mijn benen nog”, zei. “En mijn armen om mee te kruipen, als je mijn benen breekt. Weet dat ik sterker ben dan je denkt. Want ik kan nu gelukkig zijn en lachen. Weet dat ik vrij kan zijn nu.”

De rechter verklaarde dat hij Mariscal eerst 100 jaar cel wou geven, maar dan bedacht dat de dader 86 zou zijn bij zijn vrijlating, rekening houdend met de twee jaar voorarrest. “Hij zal vrijkomen in een compleet andere wereld”, aldus de rechter. “En hij zal verbaasd, verward en kwetsbaar zijn. Dat hoort ook bij zijn straf.”