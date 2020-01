50 doden bij tumult tijdens ceremonie voor Iraanse generaal Soleimani, begrafenis uitgesteld KVDS TT

07 januari 2020

06u47

Bron: Al Jazeera, Reuters 14 In de Iraanse stad Kerman zijn nu al 50 doden geteld bij het tumult dat is ontstaan na de massale volkstoeloop voor de begrafenis van Qassem Soleimani. Ook zijn er 213 gewonden, zegt persbureau Fars. De generaal kwam om het leven bij een Amerikaanse luchtaanval in Irak en wordt vandaag begraven in zijn thuisstad, al zal dat nu met vertraging gebeuren. De kans bestaat dat de dodentol nog verder oploopt.

De ceremonie waarbij een vrachtwagen met de doodskisten van Soleimani en andere omgekomen Iraniërs door de straten van Kerman wordt gereden, luidt het einde in van een rouwperiode van drie dagen voor de Iraanse bevelhebber van de al-Qudsbrigade (62). Op de staatstelevisie is te zien hoe tienduizenden rouwenden op de been zijn in de straten van Kerman, Soleimani's geboortestad in het zuidoosten van Iran. Ze dragen foto’s van de generaal mee en Iraanse vlaggen. Door de immense volkstoeloop zijn veel straten en lanen volledig afgesloten.

Op een gegeven moment zou er in de begrafenisstoet paniek uitgebroken zijn, waarna mensen vertrappeld raakten. Volgens de staatstelevisie zijn daarbij doden en gewonden gevallen. Volgens een voorlopige balans zouden er 50 doden gevallen zijn, en 213 gewonden.



Het hoofd van de Iraanse spoeddiensten, Pirhossein Koulivand, bevestigde in een telefoongesprek op tv dat er paniek was uitgebroken. “Jammer genoeg zijn een aantal van onze landgenoten gewond en zijn er anderen omgekomen tijdens de begrafenisplechtigheid”, zei Koulivand daar.

Op video’s die online gepost werden zijn levenloze lichamen te zien die op de weg liggen, terwijl anderen roepen en hen proberen helpen.

A number of people die in stampede during the funeral ceremony of Lt. Gen. Soleimani in his hometown city of #Kerman: Head of #Iran’s Emergency Organization #QassemSoleimani pic.twitter.com/xgrjP8QrME Press TV(@ PressTV) link

Rouwstoet

De rouwstoet trekt momenteel door het centrum van de stad en komt later aan op de begraafplaats voor martelaars. Daar zal Soleimani in de namiddag (Iraanse tijd, het is er 2,5 uur later dan in België) begraven worden. De begrafenisplechtigheid zelf is door de incidenten in de stad wel uitgesteld, al is niet duidelijk tot wanneer exact.

De bevelhebber van de Revolutionaire Garde, Hossein Salami, sprak de menigte al toe. “De martelaar Qassem Soleimani is machtiger en levendiger nu hij dood is”, zei hij. Vanuit de menigte klonk het - zoals wel vaker de afgelopen dagen - ‘Dood aan Amerika’.

Vanwege de volkstoeloop - nieuwsagentschap Fars deelde helikopterbeelden van de massa - is dinsdag uitgeroepen tot een plaatselijke feestdag in Kerman, net zoals gisteren al het geval was in de hoofdstad Teheran. Daarmee wil de regering zo veel mogelijk mensen deel laten nemen aan het afscheid.

مُلک سلیمان...

تصاویر هوایی بهت‌آور از حضور میلیونی کرمانی‌ها pic.twitter.com/03lTk0DErj خبرگزاری فارس(@ FarsNews_Agency) link

Teheran

Gisteren zagen de straten van Teheran en het sjiitische bolwerk Qom ook al zwart van het volk voor herdenkingsdiensten. In de hoofdstad namen volgens de autoriteiten miljoenen mensen deel aan een rouwstoet. In andere steden - zoals Ahvaz, Mashhad en Qom - stapten nog eens honderdduizenden mensen mee.

In Teheran leidde de Iraanse opperste leider, ayatollah Ali Khamenei, een gebed. Hij leek te huilen bij de grafkisten van Soleimani en andere “martelaren” die omkwamen bij de Amerikaanse drone-aanval. De grootayatollah kondigde eerder al aan dat de dood van Soleimani gewroken zal worden.

Soleimani kwam vrijdag om het leven in de Iraakse hoofdstad Bagdad door een Amerikaanse raket. Sindsdien lopen de spanningen tussen de VS en Iran op.