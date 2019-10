50.000 Italianen verzamelen in Rome na oproep van extreemrechtse Salvini ES

19 oktober 2019

20u11

Bron: Belga, Reuters, The Guardian 22 In de Italiaanse hoofdstad Rome zijn vanmiddag tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de Italiaanse regering. Matteo Salvini, leider van de Italiaans extreemrechtse partij Lega, had opgeroepen om massaal naar Rome te komen.

De betoging startte aan het Piazza di San Giovanni in Laterano. Daar trok Salvini in een toespraak fel van leer tegen de regering van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Die staat sinds begin september aan het hoofd van een regering van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) en de sociaaldemocratisch Partito Democratico (PD). Ook de voormalige premier Silvio Berlusconi sprak de manifestanten toe.



“Dit is het Italië dat werkt en lijdt, dat droomt en hoopt”, aldus Salvini, die vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken was in de populistische regering van zijn Lega met de Vijfsterrenbeweging. Hij was het die in augustus de stekker uit die coalitie had getrokken. Salvini hoopte na een sterke prestatie in de Europese verkiezingen zijn partij nog sterker te maken bij nieuwe verkiezingen. Maar de nieuwe coalitie van de Vijfsterrenbeweging met de linkse Sociaal Democraten (PD) verijdelde dat plan.

Populariteit versterken

Salvini richtte zich tijdens zijn toespraak op de zwakke plekken van de nieuwe overheid, zoals een conflict deze week over de begroting. Daarmee wil hij zijn populariteit versterken. Uit opiniepeilingen blijkt dat de partij Lega enige steun heeft verloren sinds Salvini de vorige regering ten val heeft gebracht. Toch blijft de partij de grootste in Italië met ongeveer 30 procent van de stemmen.



Volgens de organisatie waren er 200.000 demonstranten, de politie hield het op 50.000.