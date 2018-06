50.000 Denen eisen verbod op besnijdenis in Denemarken kg

01 juni 2018

13u19

Bron: Belga 5 Meer dan 50.000 Denen hebben een petitie ondertekend die in naam van de rechten van het kind besnijdenis om niet-medische redenen wil verbieden. Daarmee kan over de tekst gedebatteerd worden in het parlement.

"We zijn echt blij, maar nu moet het echte werk beginnen. Het is een belangrijke maar bescheiden etappe", zei Lena Nyhus aan het lokale persbureau Ritzau. Zij is lid van de organisatie Intact Denmark, die het initiatief voor de petitie nam. Geen enkele grote partij steunt de tekst, die sinds 1 februari ondertekend kan worden. Bijgevolg is er weinig kans dat het verbod goedgekeurd wordt.

De petitie, die naar het Verdrag over de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties verwijst, stelt voor om besnijdenis van jongens jonger dan 18 jaar te bestraffen met zes jaar cel. Dat is dezelfde straf als die voor de besnijdenis van meisjes, die sinds 2003 illegaal is in Denemarken.

"De samenleving heeft de plicht de fundamentele rechten van het kind te beschermen, totdat ze de leeftijd en de maturiteit bereikt hebben om zelf deze verantwoordelijkheid te nemen", zo staat in de tekst. In Denemarken worden volgens de gezondheidsautoriteiten tussen de 1.000 en 2.000 jongens per jaar besneden. De joodse gemeenschap van het land heeft tegen de petitie geprotesteerd.