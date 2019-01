5 tienermeisjes sterven bij brand in escaperoom in Polen KVDS

04 januari 2019

22u29

Bron: PAP, TVN24 0 Bij een brand in een escaperoom in de Poolse stad Koszalin zijn vijf tieners om het leven gekomen. Dat melden Poolse media. Volgens de Poolse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Brudziński zou het gaan om vijf meisjes van 15 jaar. Er raakte ook een man zwaargewond.

De brand brak vanavond even na 17 uur uit. Vijf brandweerkorpsen snelden ter plaatse en konden het vuur blussen, maar de tol was hoog: er werden vijf lichamen in het puin gevonden.

Verjaardag

De meisjes zouden voor de verjaardag van een van hen deelgenomen hebben aan een escaperoom, een spel waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte en er door het oplossen van raadsels weer uit moeten proberen te komen.





Het zwaargewonde slachtoffer – volgens een woordvoerder van de ambulancedienst een man van 26 – werd naar het ziekenhuis gebracht, maar kon nog niet verhoord worden. Hij zou brandwonden hebben opgelopen van de eerste en tweede graad.





Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De burgemeester van Koszalin heeft voor zondag alvast een dag van rouw afgekondigd in zijn stad. (lees hieronder verder)

Tragedia w Koszalinie. Niedziela dniem żałobyhttps://t.co/hEBseX0Rm3 pic.twitter.com/lEdVyWlQfw DoRzeczy(@ DoRzeczy_pl) link

Minister Brudziński meldde intussen op Twitter dat hij controles bevolen heeft op de brandveiligheid in alle escaperooms van het bewuste type in het hele land. Ze zullen via het internet opgespoord worden en de controles zouden morgen al beginnen.

W związku z tragedią w Koszalinie pragnę przekazać wyrazy współczucia i żalu dla rodzin ofiar pożaru. Poleciłem Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej wszczęcie kontroli przeciwpożarowych we wszystkich obiektach tego typu w kraju. Joachim Brudziński(@ jbrudzinski) link