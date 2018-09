5 miljoen kinderen in Jemen riskeren hongerdood, VN somber: "We verliezen de strijd" LVA

22 september 2018

01u15

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties zijn de strijd tegen de hongersnood in Jemen aan het verliezen. Dat heeft adjunct-secretaris-generaal voor Humanitaire Zaken Mark Lowcock verklaard tijdens een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad.

"De situatie ziet er erg somber uit. We verliezen onze strijd tegen de hongersnood en de situatie is in de laatste weken op een alarmerende manier verergerd", aldus de adjunct-secretaris-generaal.

Twee dagen geleden had de ngo Save the Children nog gewaarschuwd dat meer dan vijf miljoen kinderen in het land de hongerdood riskeren.

"We riskeren een 'point of no return' te bereiken, waarna het onmogelijk wordt om talrijke overlijdens te vermijden door een algemene hongersnood", zei Lowcock.

Volgens de VN-verantwoordelijke kent Jemen de "ergste humanitaire crisis ter wereld". "Meer dan 22 miljoen mensen hebben nood aan hulp in Jemen, van wie er 18 miljoen leven met een voedselonzekerheid", zegt hij. Acht miljoen van hen weten niet wanneer ze een volgende keer een maaltijd zullen kunnen eten. "Zij hebben humanitaire noodhulp nodig om te kunnen overleven", zegt Lowcock nog.

Hij roept de VN-Veiligheidsraad op om de organisatie van politieke onderhandelingen te ondersteunen, net als het nemen van onmiddellijke maatregelen om de economie te stabiliseren. Ook moet de Veiligheidsraad de verschillende partijen onder druk zetten om de meest kwetsbare mensen toegang te geven tot humanitaire hulp. Tot slot moet er een luchtbrug op poten gezet worden om mensen die medische hulp nodig hebben te evacueren.

Regering versus Houthi-rebellen

Jemen is een van de armste landen in de Arabische wereld en wordt al jaren verscheurd door het conflict tussen de regering en de sjiitische Houthi-rebellen. Het conflict verergerde nog toen Saoedi-Arabië en andere soennitische bondgenoten in 2015 een luchtoperatie begonnen om de opmars van de sjiitische groep richting Aden, de tijdelijke zetel van de regering, te stuiten. Het geweld maakte volgens de VN al 10.000 doden, en meer dan 56.000 mensen raakten gewond. Het land wordt bovendien getroffen door een cholera-epidemie.

Maandag hebben de pro-regeringstroepen een nieuw offensief gestart tegen de strategische havenstad Hodeida. De haven is een van de belangrijke toegangswegen tot het land voor internationale hulpkonvooien, en het offensief brengt dan ook de toegang tot humanitaire hulp in gevaar. Volgens experts heeft het offensief bovendien nu al een economische impact op de burgers.