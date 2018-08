5 kinderen veroorzaken grote brand in Filipijnse sloppenwijk en komen om kg

27 augustus 2018

17u37

Bron: ANP 3 Bij een brand in een sloppenwijk van Manila zijn vijf kinderen omgekomen, die waren achtergelaten door hun ouders. De kinderen - vier jongens en een meisje tussen één en twaalf jaar - bleven maandag in de brand van een drie verdiepingen tellende keet in het district Tondo, een van de vele sloppenwijken van de Filipijnse hoofdstad.

Volgens de brandweer hadden twee van hen de brand zelf veroorzaakt nadat ze wellicht per ongeluk bij het spelen met een aansteker hun kleren in brand hadden gestoken. De kinderen waren alleen omdat hun vader aan het werk was en hun moeder inkopen was gaan doen. De moeder had voor haar vertrek de voordeur afgesloten, zodat de kinderen niet konden vluchten.

Een negenjarige jongen overleefde de brand door vanop de tweede verdieping naar buiten te springen. Bij de brand in het dichtbevolkte gebied raakten een veertigtal woningen beschadigd.